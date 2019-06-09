Всі судді віддали перевагу українцю

Український боксер Олег Маліновський (24-0, 7 КО) у поєдинку з восьми раундів здолав домініканського боксера Алекса Мору (10-12-6, 4 КО).

Представник K2 Promotions мав перевагу по ходу всього бою і впорався з 36-річним суперником, всі судді віддали перемогу Маліновському.

Бій відбувся в рамках напівлегкої ваги й пройшов в місті Більбао, Іспанія.

У своєму минулому поєдинку Олег Маліновський бився в Києві проти колумбійця Воллінгтона Оробіо ще влітку минулого року, після чого отримав травму, через яку не відбувся його чемпіонський бій в грудні.

У наступному бою Маліновський може битися в андеркарті поєдинку Олександра Усика. Суперником напівлегковаговика може стати мексиканець Оскар Вальдес.

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Джерело - Чемпіон.