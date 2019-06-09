Головкін - Роллс: Відео нокауту

Казахстанський боксер Геннадій Головкін (38-1-1, 34 КО) нокаутував канадця Стіва Роллса (19-0, 10 КО) в четвертому раунді поєдинку на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.
Головкін добре потрапив збоку зверху, а потім продовжив комбінацією, завершивши її нокаутом лівої в щелепу. Роллс впав, і продовжити поєдинок більше не зміг.
До вашої уваги відео нокауту.
.@GGGBoxing DROPPED Him 😱#GGGRolls pic.twitter.com/JL1AK20GVE— DAZN USA (@DAZN_USA) 9 июня 2019 г.
Нагадаємо, Усик випередив Головкіна у рейтингу The Ring, Ломаченко тримає пальму першості.
Також повідомлялося, Голлівудська зірка зніме фільм про Головкіна
Джерело - Чемпіон.