Казахстанський боксер Геннадій Головкін (38-1-1, 34 КО) нокаутував канадця Стіва Роллса (19-0, 10 КО) в четвертому раунді дебютного поєдинку на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Головкін з першого раунду захопив ініціативу і працював в неспішному темпі, обробляючи корпус суперника, не вкладаючись в удари.

З другого раунду Стів осмілів, почав завдавати удари у відповідь і записав на свій рахунок пару видовищних влучень, при цьому він добре переносив всі атаки Головкіна.

Так тривало до четвертого раунду, коли Головкін нарешті добре потрапив збоку зверху, а потім продовжив комбінацією, завершивши її нокаутом лівої в щелепу. Роллс впав, і продовжити поєдинок більше не зміг.

