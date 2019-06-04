Руїс: Сам не розумію, що сталося

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс не вірить у свою перемогу над Ентоні Джошуа.

Про це повідомив сам боксер для Sky Sports.

"Це якесь благословення. Я ще сам не розумію, що сталося. До сих пір щипав себе, щоб переконатися, що це не сон. Ми так багато працювали в залі, стільки молитов прочитано за цей час, і ось нарешті мрія стала реальністю. Це неймовірні відчуття. Я насправді вважаю, що це один з найбільш шокуючих апсетів в історії боксу. Я ж казав перед боєм, що зможу потрясти світ. Тому, якщо ви чогось дуже хочете, то берете і прагнете до своєї мети. Я так і зробив, і у вас теж обов'язково все вийде", - сказав Руїс.

Нагадаємо, бій відбувся 1 червня в Нью-Йорку. Джошуа програв Руїсу нокаутом в 7 раунді.

Також, промоутер Джошуа Едді Гірн розповів, як себе почуває боксер.

Джерело - Sky Sports.