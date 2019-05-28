Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик продовжує свій відпочинок після поєдинку проти Дуду Нгумбу.
Про це боксер повідомив у своєму Інстаграм.
Після зустрічі в Філадельфії українець вже встиг відвідати бої Василя Ломаченка (13-1,11 КО) і Дениса Берінчика (11-0, 7 КО), відсвяткувати День народження і відвідати найбільший художній музей Каліфорнії. Тепер Гвоздик разом з сім'єю побував у Долині смерті:
"Життя в Долині смерті", - написав боксер.
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Life in a Death Valley. Долина Смерти. #gvozdyk #teamgvozdyk
Нагадаємо, Гвоздик влаштував подвійний форсаж на дитячому велосипеді.
Джерело - Чемпіон.