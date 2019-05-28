Мій профіль
Цуренко - Бушар: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 11:43 238
Ломаченко - найкращий боксер світу
Сьогодні 09:12 425
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 07:50 8002
Збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу
Вчора 20:51 1042
Катар - Україна 0:1. Як це було
Вчора 20:50 4321
Ястремська програла у першому колі Ролан Гарросу
Вчора 18:06 805
Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA
Вчора 15:51 2115
Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20
Вчора 11:51 2868
Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 1872
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 01:45 4598
Навколо спорту
Блоги
Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера
Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера Valeriy Ruchka
26.05.2019 11:21 1454
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд Valeriy Ruchka
26.05.2019 08:30 1470
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу Valeriy Ruchka
25.05.2019 18:11 2209
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії Максим Буйдин
25.05.2019 14:49 1206
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
25.05.2019 14:02 989
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:11 Футбол Збірна України вийшла у плей-оф ЧС-2019 з футболу 1164
11:54 Футбол Атлетіко купив захисника Порту за 20 млн євро 245
11:43 Теніс Цуренко - Бушар: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 238
11:21 Хокей Хокеїста збірної Росії засняли на відео з наркотиками 1309
10:57 Бокс Гірн задумав звести Хантера з Повєткіним або Усиком 386
10:37 Футбол Попов вдруге поспіль визнаний кращим гравцем матчу на ЧС U-20 698
10:27 Футбол Маліновський: Генк мене стримуватиме, але будемо говорити 481
10:17 Футбол Саррі обговорив контракт з Ювентусом 469
09:57 Бокс Гвоздик продовжує подорожувати з сім'єю 616
09:40 Футбол Тренер Мілана покидає свій пост 799
09:24 Футбол Азар може піти з Челсі після фіналу Ліги Європи 458
09:12 Бокс Ломаченко - найкращий боксер світу 425
08:53 Футбол Ювентус веде переговори з Баварією по трансферу Дібали 449
08:45 Футбол Неймара позбавили права носити капітанську пов'язку збірної Бразилії 660
08:34 Футбол Уніон вперше зіграє в Бундеслізі 622
08:20 Хокей Бостон обіграв Сент-Луїс у першому матчі фінальної серії НХЛ 355
07:50 Футбол Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 8002
07:30 Теніс Цуренко розпочне Ролан Гаррос матчем проти Бушар. Розклад українців на 28 травня 696
00:40 Хокей Бостон - Сент-Луїс: онлайн-трансляція матчу фінальної серії НХЛ 967
00:10 Хокей Бостон - Сент-Луїс: розклад матчів фінальної серії НХЛ 936
27 Травня 2019
23:58 Футбол Збірна США розібралася з Нігерією і зберегла шанси на вихід з групи на ЧС 1926
23:41 Футбол Нова Зеландія переграла Норвегію і забезпечила собі вихід з групи на чемпіонаті світу 723
23:19 Футбол Лунін: У перерві була емоційна розмова 1248
22:52 Теніс Ястремська: Зараз важко сказати, що сталося 982
22:23 Футбол Катар - Україна 0:1. Огляд матчу 806

Ломаченко - найкращий боксер світу

Сьогодні 09:12 425 0
Ломаченко - найкращий боксер світу

Українець Василь Ломаченко посів перше місце в оновленому рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Крім нашого чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі, в ТОП-10 за версією журналу The Ring також увійшов ще один українець - Олександр Усик, який володіє трьома поясами у важкій вазі (IBF, WBO і WBC), але вже готовий до виступу в суперважкій категорії.

На другому місці рейтингу розташувався чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, а на третьому - чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC, WBA Super і IBF Сауль Альварес.

Рейтинг P4P

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Іноуе

5. Олександр Усик

6. Еррол Спенс

7. Геннадій Головкін

8. Хуан Франсиско Естрада

9. Майкі Гарсія

10. Донні Ньетес

Нагадаємо, українець Василь Ломаченко вважається явним фаворитом бою з британцем Люком Кемпбеллом, в якому буде розіграно вакантний чемпіонський пояс в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Також, Усик - володар титулів Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) повернеться в ринг у серпні-вересні.

Джерело - Чемпіон.

#Ломаченко, #Усик, #рейтинг, #найкращий боксер
Коментарі ()