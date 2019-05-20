Український боксер програв росіянину

Український важковаговик Сергій Радченко (7-4, 2 КО) взяв участь у вечорі боксу в російському Краснодарі.

Радченко зустрівся з місцевим боксером Русланом Файфером (24-1, 16 КО) в десятираундовому бою. Поєдинок тривав усі раунди і закінчився перемогою росіянина одноголосним рішенням суддів.

Відзначимо, що Файфер був учасником другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Нагадаємо, Гвоздик під епічну музику промчав по дорозі на дитячому велосипеді.

Також, українець Богачук нокаутував Ернандеса.

Джерело - Чемпіон.