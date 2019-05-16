Берінчик планує піти в політику

Володар пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчик роздумує над тим, щоб піти в політику після завершення кар'єри.

Про це боксер повідомив у своєму Instagram.

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Джерело - Чемпіон.