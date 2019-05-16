Берінчик планує піти в політику

Володар пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчик роздумує над тим, щоб піти в політику після завершення кар'єри.
Про це боксер повідомив у своєму Instagram.
"А як Ви думаєте, чи треба мені йти в політику після спортивної кар'єри?" - написав Беріник.Посмотреть эту публикацию в Instagram
А как Вы думаете ? Надо ли мне идти в политику ??) после спортивной карьеры 🥊😎🐅🔥💪✊#berinchykteam👊👊👊 #нуфвсу #инфиз #киев #чемпионы
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Джерело - Чемпіон.