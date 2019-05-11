Тайсон назвав Ломаченка танцюристом з балету

Американець хоче побачити бій українця з Джервонтой Девісом.

Про це розповів колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон для boxingnews24.com.

"Ломаченко схожий на танцюриста з балету. Йому доведеться боксувати багато років. У нас є молодий хлопець з Балтімора - Джервонта Девіс. Він ще не готовий до бою проти Ломаченко, але через два роки я хотів би побачити такий поєдинок", - сказав Тайсон.

Нагадаємо, Ломаченко запропонував голосування в який вид спорту йому перейти. Також, він отримає рекордний гонорар за бій з Кемпбеллом.

Джерело - Чемпіон.