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Тайсон назвав Ломаченка танцюристом з балету

Сьогодні 17:20 335 0
Тайсон назвав Ломаченка танцюристом з балету

Американець хоче побачити бій українця з Джервонтой Девісом.

Про це розповів колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон для boxingnews24.com.

"Ломаченко схожий на танцюриста з балету. Йому доведеться боксувати багато років. У нас є молодий хлопець з Балтімора - Джервонта Девіс. Він ще не готовий до бою проти Ломаченко, але через два роки я хотів би побачити такий поєдинок", - сказав Тайсон.

Нагадаємо, Ломаченко запропонував голосування в який вид спорту йому перейти. Також, він отримає рекордний гонорар за бій з Кемпбеллом.

Джерело - Чемпіон.

#Ломаченко, #Тайсон, #Девіс
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