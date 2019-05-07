Вайт - Рівас: Промо бою

З'явилося яскраве промо майбутнього бою володаря срібного пояса WBC в суперважкій ваговій категорії Ділліан Вайта (25-1, 18 КО) проти колумбійського боксера Оскара Ріваса.
Промо бою опубліковане на офіційній сторінці Sky Sports Boxing в Twitter.
A heavyweight party not to be missed! 🐺💥🥳— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 6 мая 2019 г.
@dillianwhyte v Oscar Rivas, @davidprice_1 v @davidthewhiter1
📺 July 20th - Sky Sports Box Office pic.twitter.com/QHJjmHH4VN
Нагадаємо, дебютний поєдинок у суперважкій вазі Усик проведе 25 травня в Оксон-Хіллі, США. Суперником українця стане колишній опонент Джошуа Карлос Такам.
Джерело - Чемпіон.