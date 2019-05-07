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Постол не сподівається на реванш з Кроуфордом

Сьогодні 11:40 281 0
Постол не сподівається на реванш з Кроуфордом

Реванш проти Теренса Кроуфорда може не відбутися.

Про це повідомив колишній чемпіон світу й офіційний претендент на пояс WBC Віктор Постол.

"Думав піднятися в напівсередню вагу, але все буде залежати від чемпіонського бою з Раміресом. Реванш з Кроуфордом? Не думаю, що він буде зі мною боксувати, тому що я йому не цікавий, у мене немає ні пояса, нічого. Якщо у мене не буде титулу, то йому немає сенсу проводити поєдинок".

"Хто краще Ломаченко або Кроуфорд? Я не скажу, хто краще. Вася у своїй вазі краще. Я питав, чи хоче він підніматися у вазі, але він відповів, що і в легкій вазі маленький. Так ось, Ломаченко у своїй вазі кращий, а Кроуфорд - у своєму", - сказав боксер.

Нагадаємо, дебютний поєдинок у суперважкій вазі Усик проведе 25 травня в Оксон-Хіллі, США. Суперником українця стане колишній опонент Джошуа Карлос Такам.

Джерело - Чемпіон.

#Постол, #реванш, #Кроуфорд
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