Постол не сподівається на реванш з Кроуфордом

Реванш проти Теренса Кроуфорда може не відбутися.

Про це повідомив колишній чемпіон світу й офіційний претендент на пояс WBC Віктор Постол.

"Думав піднятися в напівсередню вагу, але все буде залежати від чемпіонського бою з Раміресом. Реванш з Кроуфордом? Не думаю, що він буде зі мною боксувати, тому що я йому не цікавий, у мене немає ні пояса, нічого. Якщо у мене не буде титулу, то йому немає сенсу проводити поєдинок".

"Хто краще Ломаченко або Кроуфорд? Я не скажу, хто краще. Вася у своїй вазі краще. Я питав, чи хоче він підніматися у вазі, але він відповів, що і в легкій вазі маленький. Так ось, Ломаченко у своїй вазі кращий, а Кроуфорд - у своєму", - сказав боксер.