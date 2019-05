Колишній чемпіон світу Адоніс Стівенсон продовжує відновлення після травми голови.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter Майкл Бенсона.

За словами промоутера боксера Івона Мішеля, Адоніс добре відновлюється. Зараз Стівенсон може нормально розмовляти, проводить час з сім'єю, а також незабаром зможе вперше з'явитися на публіці.

🙌 Promoter Yvon Michel says Adonis Stevenson is recovering "very, very well" from the severe brain injury he suffered against Oleksandr Gvozdyk. He's now having conversations like normal, spends weekends back at home and could make a public appearance soon, according to Michel.