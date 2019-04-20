Берінчик - Аракава: де і коли дивитися титульний бій

Денис Берінчик захищатиме інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).

Поєдинок відбудеться сьогодні, 20 квітня в київському Палаці спорту в рамках боксерського шоу компанії братів Кличків K2 Promotions.

Пряму трансляцію бою здійснюватиме телеканал Інтер.

В новому рейтингу WBO Денис Берінчик займає 11-у позицію, Ніхіто Аракава розташовується на сьомому місці.

30-річний Денис Берінчик провів на професійному рингу 10 боїв, у яких здобув перемоги. 7 боїв українець виграв нокаутом.

37-річний Ніхіто Аракава має у активі 40 боїв, 32 перемоги (18 нокаутом), 2 нічиї та 6 поразок. У 2014 році японець зустрічався з екс-суперником Василя Ломаченка, колишнім чемпіоном світу Хорхе Лінаресом з Венесуели, протримався проти нього усі 10 раундів та програв за очками.