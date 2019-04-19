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Чісора: Я не пішов на пенсію

Сьогодні 20:20 263 0
Чісора: Я не пішов на пенсію

Чісора не сумнівається у своїй перемозі над німцем Сенадом Гаши.

Про це він повідомив у інтерв'ю для boxing247.

"В суботу я вийду на ринг з вогнем в душі. Мені є що доводити, моя місія триває. Паркер злився, цей хлопець, схоже, прийняв занадто багато проносних і обісрався. Він виявився не готовий до поєдинку, заявивши, що йому потрібно більше часу. Гаши показав, що є справжнім бійцем, який завжди готовий піти на війну, коли йому кидають виклик. Сенад показав це в грудні, коли вийшов на ринг з Карлосом Такамою на тижневому повідомленні та дав справжній бій.

Я не дурень і прекрасно розумію, що Гаши буде зовсім іншим звіром. Він непередбачуваний і збирається перемогти, але повірте мені, цей хлопець не почує фінальний гонг. Я готовий до поєдинку, ми провели відмінний тренувальний табір з Дейвом Колдуелом. 20 квітня WAR Чісора повертається в Лондон, щоб показати суперважкому дивізіону, чому він не пішов на пенсію",  - сказав боксер.

Нагадаємо, Вайлдер проведе захист чемпіонського титулу 18 травня, а його суперником буде Домінік Брізіл. Також, Вайт порівняв Вайлдера з наркоманом.

Джерело - Boxing247.

#Чісора, #Гаши, #бій
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