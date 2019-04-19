Вайлдер: Бій з Джошуа відбудеться

Деонтей Вайлдер хоче отримати всі пояси в дивізіоні.

Про це він повідомив у своєму інтерв'ю Sky Sports

"Повірте мені, цей бій відбудеться. Надважкий дивізіон належить мені, і я знаю це дуже давно. Проте, я не задоволений тим, чого досяг на цьому етапі. Хочу отримати кожен пояс і стати абсолютним чемпіоном. Настане день, коли буде тільки один король, і це Деонтей Вайлдер", - сказав боксер.