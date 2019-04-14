Лопес хоче битися з Коммі

Лопес хоче в наступному бою битися з Річардом Коммі.

Про це повідомив сам боксер для BoxingScene.com.

"Коммі - чемпіон світу, значить сильний боєць. Також як і інші чемпіони начебто Майки Гарсії або Ломаченко, але це тимчасово. Коли вони зустрінуться з Теофімо Лопесом - вони перестануть бути чемпіонами ", - сказав Лопес.

Бій імовірно може відбутися в липні 2019 року. Але спершу 20 квітня Лопеса чекає поєдинок проти Едіса Тетлі, в разі успіху - почнуться преговори про бій проти Коммі.

Джерело - BoxingScene.com.