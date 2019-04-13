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Кролла вважає Ломаченка феноменом

Сьогодні 10:00 151 0
Кролла вважає Ломаченка феноменом

Британський боксер Ентоні Кролла не міг встати після нокауту. 

Про це він повідомив ESPN.

"Моя гордість травмована сильніше, ніж моє тіло, адже я намагався зробити все можливе, але він просто феноменальний. Я знав, де я перебуваю, коли він мене нокаутував, але просто не міг встати. Я хотів продовжувати бій, але його удар вразив мене і позбавив почуттів", - сказав Кролла.

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Також британець відважив цілий ряд компліментів Ломаченко, сказавши про приголомшливе боксерське уміння Василя.

"Він дуже особливий, його удари не йдуть в порожнечу. Ломаченко продовжує домінувати і робити в нашому спорті все, що хоче. Моя команда і я доклали максимум зусиль, однак він неймовірний. Це перше подібне падіння в моїй кар'єрі. Як на мене, таке раннє ураження в такому стилі - дуже образливе. Він навіть краще, ніж я думав. Його рівновага і робота ногами неймовірні, а кути, які він вибирає, просто шалено гарні", - сказав британець.

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Нагадаємо, після бою Ломаченко заявив, що в наступному поєдинку хотів би битися з володарем титулу WBC в легкій вазі Майкі Гарсією.

Джерело - ESPN.

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