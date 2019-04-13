Український боксер хотів би битися з чемпіоном за версією WBC Майки Гарсією.

Про це розповів український чемпіон Василь Ломаченко ефірі ТК Інтер.

"Не знаю [з ким буде наступний бій], хочу побитися з Майкі Гарсією. Побачимо, поки не знаю. Залишаюся у своєму дивізіоні, буду тут якомога довше і хочу об'єднати всі титули", - сказав Ломаченко.

У своєму останньому бою Майкі Гарсія програв Ерролу Спенсу, після чого заявив про бажання повернутися в більш легку вагу. Він володіє титулом WBC і стоїть на шляху Ломаченко до його мети об'єднати всі пояси.

Нагадаємо, Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу. Раніше повідомлялося, як ефектно боксери вийшли на ринг.

Джерело - Чемпіон.