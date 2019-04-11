Українець захистив титул чемпіона США

Український боксер напівсередньої ваги Іван Голуб провів успішний захист титулу чемпіона США за версією WBC.

Голуб виграв 10-раундовий поєдинок у американця Мануеля Алехандро Рейеса рішенням суддів. Всі троє суддів віддали перемогу українцеві: 100-90, 100-90, 99-91.

Бій відбувся в залі Sony Hall в Нью-Йорку.

Відзначимо, що Голуб завоював титул чемпіона США в серпні 2018 року.

Нагадаємо, на арені Staples Centre в Лос-Анджелесі 12 квітня відбудеться бій Василя Ломаченка.

Ломаченко і Кролла уже провели дуель поглядів.

Джерело - Чемпіон.