Українець захистив титул чемпіона США

Український боксер напівсередньої ваги Іван Голуб провів успішний захист титулу чемпіона США за версією WBC.
Голуб виграв 10-раундовий поєдинок у американця Мануеля Алехандро Рейеса рішенням суддів. Всі троє суддів віддали перемогу українцеві: 100-90, 100-90, 99-91.
Бій відбувся в залі Sony Hall в Нью-Йорку.
Відзначимо, що Голуб завоював титул чемпіона США в серпні 2018 року.
Нагадаємо, на арені Staples Centre в Лос-Анджелесі 12 квітня відбудеться бій Василя Ломаченка.
Ломаченко і Кролла уже провели дуель поглядів.
Джерело - Чемпіон.