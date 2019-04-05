Інтер продовжить транслювати бої Усика

Інтер не втратив права на трансляцію боїв Олександра Усика.

Про це повідомив керівник спортивної редакції телеканалу Роман Кадемін.

"Усик не підписував контракт з DAZN. Ця стрімінгова платформа має угоду з Едді Гірном - главою Matchroom boxing. Гірн є спів-промоутером Усика на кілька найближчих поєдинків. Так буде коректніше. Але до трансляції на Інтері це не має ніякого відношення. Ми як і раніше перебуваємо в партнерських відносинах з компанією К-2, яка володіє телевізійними правами на показ боїв Олександра Усика на території України. За традицією пряма трансляція відбудеться на телеканалі Інтер ". - повідомив Кадемін.

Нагадаємо, Усик повідомив свою вагу. Також, Ломаченко завершив тренувальний табір.

Джерело - Чемпіон.