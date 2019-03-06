Боєць UFC Конор Мак-Грегор хоче провести матч-реванш з американським боксером Флойдом Мейвезером.
У Twitter боєць написав.
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"У восьмому раунді поєдинку з Флойдом я все зіпсував, поквапившись з правим хуком. Кут для атаки був чудовий. Флойд попався. Все, що мені потрібно було зробити, — прийняти правильну стійку і завдавати удару. Поквапившись з правим хуком, я втратив баланс при ударі зліва. Це був чудовий боксерський поєдинок! Реванш — це цікава ідея, без сумніву", - написав Мак-Грегор.
You had Conor going Lomachenko on Floyd in round 8— Chris (@mmaballer13_) 6 березня 2019 р.
Conor put out Floyd's fire in round 7, and dominated round 8
Conor even nearly finished Floyd to the body to start the 9th
Incredible
That fight was completely Conor's fight through 8.5 rounds
Dang. So close. Rematch anyone? pic.twitter.com/UUJISKaWjw
Конор і Флойд билися 2017 року. Перемогу здобув Мейвезер.
Нагадаємо, Мак-Грегор залишився без суперника.
Тим часом Беленюк може перейти в ММА.
Джерело - Чемпіон.