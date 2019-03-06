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Мак-Грегор: У бою з Флойдом я все зіпсував

Вчора 23:44 557 0
Ірландець проаналізував бій з Мейвезером
Мак-Грегор: У бою з Флойдом я все зіпсував

Боєць UFC Конор Мак-Грегор хоче провести матч-реванш з американським боксером Флойдом Мейвезером.

У Twitter боєць написав.

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"У восьмому раунді поєдинку з Флойдом я все зіпсував, поквапившись з правим хуком. Кут для атаки був чудовий. Флойд попався. Все, що мені потрібно було зробити, — прийняти правильну стійку і завдавати удару. Поквапившись з правим хуком, я втратив баланс при ударі зліва. Це був чудовий боксерський поєдинок! Реванш — це цікава ідея, без сумніву", - написав Мак-Грегор.

Конор і Флойд билися 2017 року. Перемогу здобув Мейвезер.

Нагадаємо, Мак-Грегор залишився без суперника.

Тим часом Беленюк може перейти в ММА.

Джерело - Чемпіон.

#Мак-Грегор, #Мейвезер, #бій, #реванш
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