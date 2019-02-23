Президента Федерації боксу України обрано віце-президентом EUBC

Президента Федерації боксу України, члена Виконкому Міжнародної боксерської Асоціації (AIBA), Володимира Продивуса, обрано віце-президентом Європейської Конфедерації боксу (EUBC).

Кандидатура Володимира Продивуса була підтримана переважною більшістю членів Генеральної Асамблеї EUBC.

"Для мене велика честь обійняти посаду віце-президента Європейської конфедерації боксу та представляти нашу державу та український бокс на світовому рівні, – зазначив президент ФБУ Володимир Продивус. – Висловлюю слова подяки президенту EUBC Франко Фальчінеллі за підтримку та вдячний усім членам Генеральної Асамблеї, які віддали свій голос за мою кандидатуру. Переконаний в тому, що завдяки сумісним зусиллям нового керівництва EUBC, а також оновленому складу Виконавчого комітету, нам вдасться вивести європейський бокс на новий якісний рівень. Зроблю усе можливе від себе для реалізації даної мети".

Варто зазначити, що в рамках засідання генеральної Асамблеї було орано 3 віце-президенти EUBC з п’яти поданих кандидатур. Разом з Україною претендували обійняти дану посаду представники Росії, Нідерландів, Туреччини та Молдови.

Нагадаємо, Павелко обраний членом Виконкому УЄФА, в той час як Григорій Суркіс покинув посаду віце-президента організації.

Джерело - Чемпіон.