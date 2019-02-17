Стівенсона виписали з лікарні. ФОТО

Канадський боксер Адоніс Стівенсон, який після бою з українцем Олександром Гвоздиком потрапив до лікарні, був виписаний і продовжить процес реабілітації вдома.

Про це повідомила його дівчина Сімона Рік.

"Ми з Адонісом і нашим маленьким дитиною повернулися додому, де чоловік продовжить процес реабілітації", - повідомила Рік.

Зараз стан Адоніса значно покращився, і залишається лише сподіватися, що 41-річний колишній чемпіон зуміє повністю відновитися і повернутися до повноцінного життя.

Нагадаємо, що Стівенсону замінили частину щелепи.

Раніше Стівенсон зробив перші кроки після бою з Гвоздиком.

Джерело - Чемпіон.