Стівенсона виписали з лікарні. ФОТО

Канадський боксер Адоніс Стівенсон, який після бою з українцем Олександром Гвоздиком потрапив до лікарні, був виписаний і продовжить процес реабілітації вдома.
Про це повідомила його дівчина Сімона Рік.
"Ми з Адонісом і нашим маленьким дитиною повернулися додому, де чоловік продовжить процес реабілітації", - повідомила Рік.
Зараз стан Адоніса значно покращився, і залишається лише сподіватися, що 41-річний колишній чемпіон зуміє повністю відновитися і повернутися до повноцінного життя.
Нагадаємо, що Стівенсону замінили частину щелепи.
Раніше Стівенсон зробив перші кроки після бою з Гвоздиком.
Джерело - Чемпіон.