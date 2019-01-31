Джонс: Усик здатний перемогти Джошуа, Вайлдера і Ф'юрі

Екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс-молодший поділився думкою про перехід Олександра Усика в суперважку вагу.

Його цитує FightSpace.

"Якщо Усик зустрінеться з Джошуа чи Вайлдером? Він дуже добре виступить проти таких хлопців. Якщо Олександр розумно набере вагу, він, швидше за все, поб'є їх. У нього дуже хороший боксерський IQ. Тут він матиме перевагу. Проблему для Усика становить Тайсон Ф'юрі. Він дуже високий, але у нього теж високий інтелект. Це буде найважчий бій для нього. Джошуа і Вайлдера теж важко перемогти, тому що вони б'ють дуже жорстко і фізично сильні боксери. Це буде дуже хороший бій, якщо він відбудеться. Всі бійці дуже гарні, але я вважаю, що Усик здатний перемогти будь-якого з цих хлопців", - сказав Джонс.