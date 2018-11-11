Белью зворушливо подякував Усику за бій. ВІДЕО

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик виграв свій перший захист чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO, які здобув у бою проти росіянина Мурата Гассієва.

Українець у восьмому раунді жорстко нокаутував британця Тоні Белью.

Британець після бою обняв, поцілував Усика та подякував за поєдинок.

Джерело - Чемпіон.