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Белью зворушливо подякував Усику за бій. ВІДЕО

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Белью зворушливо подякував Усику за бій. ВІДЕО

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик виграв свій перший захист чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO, які здобув у бою проти росіянина Мурата Гассієва.

Українець у восьмому раунді жорстко нокаутував британця Тоні Белью.

Британець після бою обняв, поцілував Усика та подякував за поєдинок.

Джерело - Чемпіон.

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