Італійський боксер помер після поразки нокаутом. ВІДЕО

49-річний італієць Крістіан Дагіо помер, не прийшовши до тями після поразки нокаутом.

Про це повідомляє Boxingscene.

Дагіо програв нокаутом таїландцю Дону Пареуангу в 12-му раунді 26 жовтня. У заключному раунді суперник завдав Дагіо кілька сильних ударів у голову, після чого італієць впав на підлогу. Дагіо оговтався від нокдауну, але після нової серії ударів впав та втратив свідомість.

Італієць був доправлений до лікарні. Він провів кілька днів у комі з серйозним пошкодженням мозку, після чого помер, не приходячи до тями.

Близько 10 років Дагіо жив в Таїланді та провів 189 боїв в тайському боксі, 5 боїв у ММА і 11 в боксі. Поразка від Пареуанга стала першою для Дагіо в професійному боксі.

Нагадаємо, британський боксер Скотт Вестгарт помер після поєдинку, в якому він здобув перемогу.

Крім цього, в ПАР боксер помер після поразки нокаутом.

Джерело - BoxingScene.