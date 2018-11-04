Кром'є здолав Льюїса в UFC 230

На арені Madison Square Garden в Нью-Йорку в рамках UFC 230 чемпіон у важкій вазі Даніель Корм'є переміг задушливим прийомом в другому раунді Дерріка Льюїса.

Поєдинок Корм'є почав у стійці, намагаючись вийти на потрібну дистанцію для удару. Суперник же працював на дистанції і постійно контратакував. Кром'є перевів бій у партер. На настилі Льюїс зміг захищатися, але йому довелося пролежати на спині весь раунд.

У другому раунді Кормье знову перевів бій у партер, потім забрався за спину суперника і провів задушливий прийом.

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Джерело - Чемпіон.