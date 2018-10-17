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Слова на вітер: Нурмагомедов залишається в UFC

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Слова на вітер: Нурмагомедов залишається в UFC

Президент UFC Дейна Вайт прокоментував ультиматум чемпіона в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, який обіцяє залишити компанію, якщо звільнять його друга Зубайра Тухугова.

Його слова наводить Xsport з посиланням на TMZ.

"Між нами з Хабібом все добре. Поки не знаю, з ким він зустрінеться в наступному бою. Ми про це ще не говорили. Зараз у нього тур. Він відправляється в Арабські Емірати, також він був у Путіна. Нехай хлопець насолоджується перемогою, а там вирішимо, що робити", — сказав президент UFC.

Також Вайт прокоментував ситуацію з Тухуговим, якого раніше він сам погрожував звільнити.

"Ну, Хабіб залишається в UFC. Не знаю, що буде з Тухуговим. Подивимося. Хабіб щасливий", — підсумував Вайт.

Нагадаємо, Нурмагомедов погрожував покинути UFC, якщо його товариша виключать звідти за бійку з Мак-Грегором.

Джерело - Xsport.

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