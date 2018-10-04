Постол вийде на ринг у андеркарті бою Лінареса

Екс-чемпіон світу Віктор Постол проведе наступний поєдинок у андеркарті бою венесуельця Хорхе Лінареса.

Про це повідомляє Xsport.

Постол, який був чемпіоном світу за версією WBC в першій напівсередній вазі, зустрінеться з французом Мохамедом Мімуном.

Бій відбудеться у андекарді поєдинку між попереднім суперником Василя Ломаченка - Хорхе Лінаресом та американцем Едріеном Броунером. Точна дата поєдинку наразі не відома.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що наступний поєдинок Віктора Постола відбудеться у США.

Рапніше, Віктор Постол не потрапив до учасників Всесвітньої боксерської суперсерії у першій напівсередній вазі.

Джерело - Xsport.