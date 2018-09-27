Легендарний американський боксер приїде до Києва

Американський боксер Оскар Де Ла Хойя приїде в Київ на 56-й Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

"Легендарний американський боксер, чемпіон світу в шести вагових категоріях, який свого часу очолював рейтинг кращих бійців світу незалежно від вагових категорій, а зараз один з найвпливовіших боксерських промоутерів у світі Оскар Де Ла Хойя візьме участь в 56-му Конгресі WBC, який з 30 вересня по 5 жовтня пройде в Києві", - йдеться в повідомленні.

У столиці України Де Ла Хойя приєднається до зіркових гостей Конгресу WBC, які раніше підтвердили свій приїзд: Леннокса Льюїса, Евандера Холіфілда, Хуліо Сезара Чавеса Ріддіка Боу та інших легенд боксу.

Джерело - klitschko-brothers.com..