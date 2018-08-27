Три британських міста претендують прийняти бій Усик-Белью

У найближчі кілька тижнів буде підписано контракт на бій між Тоні Белью і Олександром Усиком.

Про це повідомив британський промоутер Едді Гірн.

" Беллью сказав, що йому не потрібні гроші, а потрібні пояси",- говорить Едді. "Поки найбільш вірогідною датою можна назвати 10-те листопада. Ми зробимо цей бій в Манчестері, Ліверпулі або може в Лондоні. Думаю, в найближчі кілька тижнів ми зможемо підписати контракт ",- цитує Гірна xsport.ua

Раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація, що бій Усик - Белью відбудеться в Британії.

Нагадаємо, Белью говорив, що Усик сильніший за нього.

Джерело - xsport.ua.