Усик: Бокс - це не політика

Спортсмени прославляють країну не тому, що вона їм щось дала, а просто тому, що вона у них є, тому, що це Батьківщина.

Про це сказав український боксер Олександр Усик.

"Для мене немає різниці, хто переді мною на рингу - росіянин, українець, німець або американець. Це бокс, а не політика",- говорить Олександр.

Олександр, також розповів що дають його перемоги для українців.

"Для мене важливо, що мої перемоги піднімають національний дух людей. Роблять спорт більш привабливим в очах підлітків, підтримують гордість за Україну в серцях старшого покоління. В цьому і є цінність",- цитує Усика xsport.ua.

Нагадаємо, Свій наступний бій Усик повинен провести проти Тоні Белью.

Поєдинок запланований на листопад і пройде в Великобританії.

Джерело - xsport.ua.