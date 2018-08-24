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Мак-Грегор образив батька свого суперника. ФОТО

Вчора 19:05 311 0
Мак-Грегор образив батька свого суперника. ФОТО

Екс-чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Мак-Грегор назвав батька і тренера Хабіба Нурмагомедова Абдулманап боягузом.

Про це він написав у своїй сторінці Instagram.

"Абдулманап, я бачу тебе наскрізь. Ховаєшся за награною повагою, як і твій середній син. Тремтячий боягуз ", - підписав Мак-Грегор фото Хабіба.

Поєдинок Хабіба Нурмагомедова і Конора Мак-Грегора за титул чемпіона UFC в легкій вазі пройде 6 жовтня в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, квитки на цей поєдинок розлетілися за 3 хвилини.

Джерело - instagram.

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