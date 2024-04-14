Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

12-14 квітня відбулися матчі четвертого туру другого етапу Першої ліги України з футболу сезону-2023/24.

Група "Чемпіонська"

СК Полтава - Агробізнес (Волочиськ) 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Волков, 1:1 - 52 Одарюк, 2:1 - 84 Щербак

Полтава: Варцаба, Бужин, Опаинасенко (Плахтир, 86), Ходуля, Коцюмака (Пось, 76), Даниленко, Копитов (Клименко, 87), Перебора (Шмигельський, 46), Одарюк, Щербак, Марусич (Вівдич, 46)

Агробізнес: Попович, Лень, Слива, Заєць, Квасний, Теплий (Тишинінов, 78), Толочко, Галенков, Касімов (Шостак, 83), Волков (Кузьмин, 73), Войтіховський

Попередження: Одарюк, 68, Плахтир, 89 - Толочко, 45, Шостак, 83, Войтіховський, 90, Попович, 90+3

Агробізнес у минулому турі чемпіонату здобув несподівану перемогу над Інгульцем, і в Полтаві хотів продовжити переможний хід та наблизитися до першої четвірки. Але це зробити гостям не вдалося. Хоча саме клуб з Хмельницької області вийшов вперед. Цей гол став 150-м для клубу у Першій лізі в історії виступів.

По перерві полтавська команда зуміла переломити хід зустрічі та забити два голи. З передачі Богдана Шмигельського рахунок зрівняв Володимир Одарюк. Дмитро Щербак після стандарту успішно зіграв на дальній стійці, замкнувши подачу Шмигельського - 2:1. У підсумку СК Полтава святкував звитягу та перервав чотириматчеву серію без перемог.

Лівий берег (Київ) - Карпати (Львів) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 56 Підлепенець

Лівий берег: Механів, Астахов, Якимів (Самар, 70), Слотюк, Дударенко (Сіднней, 64), Співаков, Дедух, М.Когут (І.Когут, 64), Синиця, Войцеховський (Мисик, 55), Сухоручко

Карпати: Кожухар, Саків, Бабогло, Мизюк, Полегенько, Клименко, Рябов (Чех, 46), Костенко, Підлепенець (Романюк, 84), Чачуа (Тлумак, 90+4), Ігор (Демченко, 75)

Попередження: Синиця, 46, Астахов, 86 - Рябов, 29, Саків, 87

У центральному протистоянні туру львівські Карпати на виїзді святкували надважливу перемогу над Лівим берегом, який є претендентом на підвищення у класі. Долю зустрічі вирішив один гол. На 56-й хвилині поєдинку “зелено-білі“ провели класну атаку, яка завершилася взяттям воріт: після передачі Яна Костенка Євген Підлепенець мав вдосталь часу, щоб прицілитися, і красиво пробив лівою – м’яч від поперечки залетів у сітку.

Зазначимо, що так перервалася 10-матчева безпрограшна серія Лівого берегу.

Маріуполь - Кудрівка-Нива (Бузова) 0:0

Маріуполь: Караващенко, Булгаков (Малакі, 80), Шушко, Тєрєхов, Фатєєв, Мельниченко, Задоя (Биковський, 80), Пуди (Мнишенко, 63), І.Зубков (Батальський, 86), Плакса, Савін

Кудрівка-Нива: Клімов, Гагун, Місюра, Сердюк, Рогозинський, Гулько, Вечурко (Матвєєв, 87), Нехтій (Фальковський, 75), Тепляков (Захаревич, 61), Коркішко (Мігунов, 87), Тименко (Кулик, 46)

Попередження: Рогозинський, 31, Фатєєв, 57, Коркішко, 79 - Плакса, 83

Маріуполь та Кудрівка-Нива не порадували забитими голами. Матч завершився внічию 0:0. Це третя поспіль нічия гостей. Маріупольці залишилися на п’ятому місці у турнірній таблиці, Кудрівка-Нива все ще на дні таблиці.

Інгулець (Петрове) - Епіцентр (Кам'янець-Подільський) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 66 Мельничук

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Ченбай, Шершень, Козиренко (Сидоренко, 90), Кольцов, Сад (Гаджук, 90), Панасенко (П'ятов, 64), Козак, Богунов (Білоцерковець, 79), Сітало (Квасов, 64)

Епіцентр: Жмурко, Мороз, Григоращук, Жмуйда, В.Кристін, Алібеков, Миронюк, Беженар, Стень, Ляшенко (Гринь, 67), Кравчук

Попередження: П'ятов, 70 - Стень, 49

Вилучення: Алібеков, 60

Інгулець провів складний домашній матч з Епіцентром. У другому таймі на 60 хвилині зустрічі гості залишилися у меншості - Ахмед Алібеков отримав червону картку. Господарі досить швидко скористалися перевагою в одного футболіста. Гол Максима Мельничука став єдиним у матчі і приніс важливу перемогу підопічним Владислава Лупашка у боротьбі за путівку до УПЛ. Крім того, так закінчилася 12-матчева безпрограшна серія Епіцентру.

Вікторія (Суми) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Кос

Вікторія": Шеліхов, Ульянов, Кравчук, Нелін, Корохов, Долінський, Лебеденко (Савченко, 89), Машталір (Шарай, 69), Чеглов, Копил (Байдал, 69), Нич

Прикарпаття": Бобинець, Швець, Болденков, Демків, Романов (Геник, 69), Бучакчийський (Соловйов, 70), Рудюк, Радульський, Попчук (Шинкаренко, 46), Цюцюра (Стаднік, 69), Кос (Барчук, 84)

Попередження: Радульський, 56, Цюцюра, 65, Геник, 77, Стаднік, 81

Вояж Прикарпаття до Сум був досить складним. Матч кілька разів переривався через повітряні тривоги і затягнувся до п’яти годин. Та зустріч усе ж вдалося дограти у день проведення матчу. Забитий м’яч Олега Коса став єдиним, і приніс важливу перемогу франківській команді, яка змогла залишити останню сходинку в турнірній таблиці. Сумський колектив продовжив невтішну серії без перемог уже до 6 матчів.

Матчі 4 туру групи "Чемпіонська" видалися не досить результативними: у 5 іграх було забито лише 6 голів, половина з яких у протистоянні СК Полтава - Агробізнес. До речі, у наступному турі Першої ліги на глядачів чекає зустріч лідерів - Карпат та Інгульця. Тож продовжуємо відстежувати перебіг цікавих змагань, за підсумками яких будуть визначені нові учасники УПЛ наступного сезону.

Турнірна таблиця

Група "Вибування"

Поділля (Хмельницький) - Металург (Запоріжжя) 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 19 Шейн, 1:1 - 22 Кобзар, 2:1 - 43 Корешков, 3:1 - 65 Савчук

Поділля: Непогодов, Сімінін (Пріхна, 33), Пасічник, Корешков, Сніжко, Савчук, Гемега, Оробець, Куліш (Місержи, 73), Кобзар (Федоров, 73), Веремієнко

Металург: Лавута, Куралех, Ішимський, Костюченко, Страдс, Близнюк, Хуссін, Шейн, Юдін, Васильченко (Івасюк, 86), Ковальський (Омельченко, 63)

Попередження: Корешков, 59 - Васильченко, 26

Гості завдяки голу Івана Шейна відкрили рахунок. Але ще до перерви хмельницька команда не тільки зрівняла рахунок, а й вийшла вперед. Спочатку відзначився Богдан Кобзар, а гол на свій рахунок записав Валентин Корешков. Це п'ята поспіль поразка запорізького Металурга. Поділля піднялося на другу сходинку у турнірній таблиці групи "Вибування".

Нива (Тернопіль) - Чернігів 0:0

Нива: Ольховий, Мудрий, Зінь, Хруставка, Бей, Давидов, Волохатий, Козак, Дорошенко, Голуб, Різник

Чернігів: Герасименко, Шумило, Галстян, Осипенко, Зенченко, Бибік, Мироненко, Койдан, Безгубченко, Сахно, Федосов

Попередження: Вересоцький, 90+5

У Тернополі місцева Нива не зуміла переграти Чернігів. Господарі мали кілька можливостей для взяття воріт, проте Ниву то підводила реалізацію, то відмінну реакцію демонстрував воротар гостей Денис Герасименко. Матч завершився без голів. Безвиграшна серія чернігівців досягла вже 5 матчів.

Буковина (Чернівці) - Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Палагнюк, 1:1 - 39 Тузенко

Буковина: Пономаренко, Бодня (Цурупін, 57), Будняк (Духота, 77), Гончарук, Дворовенко, Лопирьонок, Новотрясов, Палагнюк (Власенко, 88), Пець, Солдат, Чайковський (Андрейчук, 57)

Гірник-Спорт: Шухман, Черниш, Мороз, Чібуезе, Романенко (Шептіцький, 69), Одог, Дмитрієв, Гора, Тузенко (Подейко, 88), Посєвкін (Черткоєв, 76), Студенко (Подрезан, 69)

Попередження: Новотрясов, 90+3 - Шухман, 90+1

Матч у Чернівцях завершився внічию 1:1. На 36 хвилині зустрічі Артур Новотрясов у дотик віддав чудову передачу Василю Палагнюку, який невiдпорним ударом із кількох метрів не залишив воротарю Гірника-Спорт Богдану Шухману будь-яких шансів - 1:0.

А через три хвилини у схожій ситуації Радіон Посєвкін виклав м'яча Данилу Тузенку. Воротар Буковини Іван Пономаренко впоратися з його ударом не зумів - 1:1. Як наслідок, безвиграшна серія клубу з Горішніх Плавнів збільшилася до 7 матчів.

Хуст - Кремінь (Кременчук) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 78 Диянчук

Хуст: Левченко, Сираш, Червінський, Шевчук (Диянчук, 59), Колчін, Новіков, Приходько (Цвик, 76), Станкович (Василинець, 46), Борисенко (Гарнага, 59), Курилець (Чабан, 46), Баник

Кремінь: Коркодим, Дудник, Аркуша, Паламарчук, Товкач, Панчишин, Савіцький, Галоян, Глоба (Рокотянський, 71), Обаміна (Уманець, 64), Куць (Трофимюк, 62)

Попередження: Колчін, 48, Диянчук, 79, Червінський, 84 - Аркуша, 21, Дудник, 89

Хуст у домашньому протистоянні з Кременем здобув три очки завдяки єдиному голу в матчі, автором якого став Дмитро Диянчук. Гравець господарів вдало вийшов на заміну. Це вже четверта поспіль перемога клубу із Закарпатської області.

Металіст (Харків) - Діназ (Вишгород) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Рязанцев, 2:0 - 53 Гомес

Металіст: Рибак, П.Луців, Порох, Гомес, Дігтярь (Вернаттус, 77), Підручний (Бусько, 46), Багачанський, Тепляков (Федорів, 61), Синчук, Рязанцев (Кайдалов, 77), Ісаєнко (Приходько, 89)

Діназ: Потімков, Волошин, Мартинюк, Ярмак, Літвінов (Рудавський, 46), Ткачук, Сейтхалілов (Сергійчук, 55), Мораренко, Соловйов (Новіков, 55), Кіріченко (Борисенко, 79), Паламар (Шамич, 69)

Попередження: Рязанцев, 48, Ісаєнко, 66, П.Луців, 90+3 - Ткачук, 70

Харківська команда здобула перемогу над Діназом, забивши після перерви два голи. Спочатку відзначився Євгеній Рязанцев, а через чотири хвилини остаточний рахунок встановив бразилець Гомес. Клуб із Київщини, зазнавши 13-ї поразки у сезоні, залишився на восьмому місці у турнірній таблиці. Металіст веде боротьбу за наближення до групи лідерів.

Турнірна таблиця

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