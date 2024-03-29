Наступники Луніна та Трубіна: 11 молодих українських воротарів грають у закордонних академіях

Джерело - Чемпіон.

Позиція воротаря зараз є однією з найсильніших у збірній України з футболу. За місце в стартовому складі зі списку викликаних зазвичай ведуть боротьбу Трубін, Різник, Бущан та Лунін. Ще чимало молодих голкіперів показують хорошу гру в УПЛ, але через високу конкуренцію поки не мають змоги потрапити в головну команду. Наприклад, Фесюн, Ісенко, Нещерет чи Ледвій.

Разом із тим, низка молодих воротарів виїхали за кордон та влаштувалися в хороших європейських академіях. Зараз ще рано оцінювати їх потенціал, однак ці футболісти можуть принести користь збірним різних вікових категорій. Як зазначав тренер воротарів національної команди Рустам Худжамов, скаути слідкують за голкіперами по всій Європі. У матеріалі розповідаємо про українських воротарів у іноземних академіях.

Олександр Петренко

Баєр, Німеччина, 17 років

Народився в Полтаві. У квітні 2022 року перейшов із київського Динамо до угорської Кішварди. Влітку того ж року став гравцем Баєра. Спочатку Петренко виступав за команду U-17, згодом його перевели до U-19. Нині грає в західній юніорській лізі Німеччини.

В літню пору вже 2023-го нинішній тренер леверкузенців Хабі Алонсо долучав українця до занять з основним складом. Також Петренко викликався в збірну України U-17.

Ілля Волошин

Реал Мадрид, Іспанія, 17 років

Не лише Андрій Лунін представляє Реал. Ілля Волошин — вихованець дніпровського футболу. Україну залишив у 2022 році, після чого був у структурах іспанських Новелди та Райо Махадаонди. В Іспанії його взяли на олівець скаути Атлетико та Реалу. Він вибрав останній варіант, підписавши в січні 2024-го контракт із "королівським" клубом.

За даними Трансфермаркту, перехід обійшовся Реалу в 70 тисяч євро. Зараз Волошин тренується з командою U-17. Воротар виділяється антропометрією, маючи два метри зросту. Гравець збірної України U-17.

Ігор Костенко

Бенфіка, Португалія, 16 років

Народився в Запоріжжі. В Україні встиг зіграти 5 матчів у ДЮФЛ за київське Динамо. Після початку повномасштабного вторгнення із сім’єю знайшов прихисток у Португалії, де його запросили на перегляд у Бенфіку.

За підсумками сезону-2022/23 став чемпіоном Португалії у віковій категорії U-15, зігравши 26 матчів (20 — без пропущених). У лютому 2024 року підписав перший контракт із клубом. А ще Костенко заявив українським ЗМІ, що не прийме запрошення в збірну Португалії, бо прагне виступати тільки за збірну України.

Артем Залога

Армінія, Німеччина, 16 років

Вихованець дніпровського футболу покинув Україну через війну у 2022-му. Переїхавши в Німеччину як біженець, став гравцем академії Армінії — клубу третього дивізіону.

У 15-річному віці завоював місце основного в команді U-17, з якою минулоріч став чемпіоном Німеччини. Зараз воротар виступає за U-19 в західній Бундеслізі, кілька разів потрапляв у заявку основного складу на матчі чемпіонату.

Євген Морозов

Цюрих, Швейцарія, 17 років

В Україні грав в академії київського Арсенала. На початку 2023-го став гравцем Цюриха. Розпочинав виступи за команду U-17, згодом переведений до U-19. В обох складах отримує ігрову практику.

Владислав Дорошенко

Марибор, Словенія, 18 років

Представник словенського клубу народився в Запоріжжі, а коли хлопцю було чотири, сім’я переїхала до Києва. Там Владислав займався в кількох місцевих клубах, останнім із яких став Локомотив. У 2021 році він переїздить до Словенії, де стає гравцем Марибора.

Уже в шістнадцятирічному віці голкіпера долучали до занять з основним складом, а ігрового досвіду Дорошенко набував у командах U-17 та U-19. Цього сезону Владислав уперше зіграв у юнацькій Лізі чемпіонів.

Віталій Осмінкін

Бастія, Франція, 18 років

Осмінкін народився в Харкові, відіграв чотири сезони в ДЮФЛ за Металіст 1925. На початку повномасштабного вторгнення залишив Україну та приєднався до складу Бастії. У нинішньому сезоні є гравцем команди U-19, зіграв 11 матчів.

Данило Шнурко

АЗ, Нідерланди, 19 років

Як і чимало колег по амплуа, Шнурко покинув Україну після лютих днів останнього місяця зими 2022-го. До цього був в академіях Металіста 1925 та Шахтаря. У складі АЗ U-17 став чемпіоном Нідерландів, щоправда, не зіграв жодного матчу. Зараз воротаря перевели до команди U-18, де він також у ролі дублера.

Кирило Хадасевич

Вольфсбург, Німеччина, 15 років

Вихованець дніпровської школи теж покинув Україну після початку повномасштабної війни. Транзитом через Польщу хлопець опинився в Німеччині. Там успішно пройшов перегляд у нинішньому клубі. Виступав за команду U-17, зараз — за U-19.

Крім того, юний воротар уже тренувався з основою Вольфсбурга під керівництвом екстренера Баварії Ніко Ковача. Його контракт чинний до червня 2026 року.

Максим Воронов

Атлетико Паранаенсе, Бразилія, 17 років

Вихованець харківського Металіста вперше одягнув воротарські рукавиці в 14 років, до того грав захисника. У Бразилію потрапив на початку 2023 року, підписавши угоду з нинішнім клубом. Виступав за команди Атлетико U-17 та U-20.

Давид Фесюк

Кроація, Хорватія (належить Хайдуку), 19 років

Уродженець містечка Дубно на Рівненщині вибрав закордонний шлях кар’єри. Ще з 12 років був на олівці в різних хороших академій, пройшов перегляд у Реалі, але через труднощі з документами не залишився в Мадриді.

У Хайдук перебрався у 2021 році. З того часу грав за U-17 та U-19, часто залучався до тренувань із першою командою. У нинішньому сезоні воротаря віддали в оренду в команду із сусіднього містечка — Кроацію. Також Фесюк — гравець збірної України U-19, яку торік виводив на поле з капітанською пов’язкою.

Вочевидь тут зібрані не всі представники воротарського цеху, адже відстежувати та перевірити усі юнацькі ліги – справа вельми довга. Але нинішній перелік викликає захоплення, адже маємо представників у системах топових клубів, які дадуть хлопцям базу для розвитку. Тож у перспективі позиція воротаря занепокоєння не викликає.

Дмитро Климчук

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