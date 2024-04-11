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ВІП-квитки на матчі збірної України на Євро-2024 коштують понад 50 тисяч гривень

Вартість квитка класу хоспіталіті починається від 1250 євро (53 185 грн) без ПДВ.
Сьогодні 17:02 Максим Розенко 218 0
ВІП-квитки на матчі збірної України на Євро-2024 коштують понад 50 тисяч гривень
#Збірна України з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

17 червня в Мюнхені на знаменитій Альянц-Арені, яка вміщує 66 000 фанів, матчем проти Румунії збірна України розпочне для себе Євро-2024. Упродовж першого дня з моменту старту продажів українські вболівальники розкупили 10 000 квитків (квота для нашої країни).

Найдешевші квитки — Fans First, що дорівнює 4-й категорії, — коштували 30 євро (що становить 1276 гривень). Category 3 (теж місця за воротами) — 60 євро (2 552 грн). Категорія 2 — 150 євро (6 382 грн). Category 1 (центральні сектори) — 200 євро (8 509 грн). Prime Seats (найкращі міста на центральних секторах) — 400 євро (17 019 грн). Попри таку цінову політику від УЄФА, яка формує ціноутворення і є головним вигодоотримувачем Євро, вся українська квота була розпродана за лічені години, а найбільшу популярність мали найдешевші квитки 3 та 4 (Fans First) категорій. Така ж цінова політика по квитках була й на інші матчі групового турніру за участю нашої збірної (Словаччина — Україна 21 червня та Україна — Бельгія 26 червня) 

Але для заможних фанів нашої збірної ще є можливість придбати квитки класу хоспіталіті (найкращі місця, включені їжа та напої). Щоправда, для цього вони повинні бути дуже заможними. Найдешевший ВІП-квиток на Румунія — Україна в Club Lounge коштує 1250 євро (53 185 грн), увага, без ПДВ. Вартість "тікета” в Skybox Social складає 2300 євро (97 862 грн) без ПДВ. Є можливість замовити цілий Private Skybox. Це задоволення коштує 41 250 євро (1 755 134 грн) без ПДВ.   

На матч Словаччина — Україна, який відбудеться 21 червня в Дюссельдорфі, де стадіон вміщує 51 500 місць, українська квота склала 8 800 квитків і теж була повністю реалізована в перший день продажу. Але опція придбати ВІП-квитки лишається. Вартість Private Skybox складає 27 600 євро (1 174 344 грн). Також можна придбати “тікетс” у Skybox Social (2 300 євро  97 862 грн), в Club Lounge (1250 євро — 53 185 грн), в Platinum Lounge (2500 євро  106 371 грн)

На гру Україна — Бельгія, яка пройде в Штутгарті (стадіон вміщує 60 441 місце), квота України склала 9 500 квитків, що також була швидко розпродана. Ціни на ВІП-квитки — Private Skybox — 34 500 євро (1 467 930 грн), квиток в Platinum Lounge 2500 євро (106 371 грн), у Prestige Lounge — 1850 євро (78 715 грн), Club Lounge та Club Skybox — 1250 євро (53 185 грн), Skybox Social — 2300 євро (97 862 грн)

Зазначимо, що з кожним наступним чемпіонатом Європи ціна на квитки значно збільшується. І це стосується як “тікетс” для простих смертних, так і ВІП-квитків.

Максим Розенко, Чемпіон

Стало відомо, скільки заробляє Сергій Ребров у порівнянні з іншими тренерами Євро-2024

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