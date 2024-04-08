Карпати перебувають за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд 3 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

5-7 квітня відбулися матчі третього туру другого етапу Першої ліги України з футболу сезону-2023/24.

Група "Чемпіонська"

Агробізнес (Волочиськ) - Інгулець (Петрове) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90 Галенков

Агробізнес: Попович, Бариляк, Білий, Заєць, Квасний (Слива, 80), Лень, Толочко, Свистун, Галенков, Кузьмин (Волков, 54; Тишинінов, 80), Войтіховський

Інгулець: Паламарчук, Мельничук (Ченбай, 76), Малиш, Шершень, Козиренко, Кольцов, Сад (Панасенко, 76), Гаджук (Білоцерковець, 60), Козак (Квасов, 70), Богунов (Могильний, 70), Сітало

Попередження: Свистун, 33, Галенков, 71, Квасний, 75, Касімов, 90+3 - Сітало, 30

Клуб з Кіровоградщини, вигравши групу Б, мав серйозні шанси на вихід до УПЛ напряму. Але останні матчі підопічних Владислава Лупашка не радують шанувальників. Інгулець втрачає очки, а Лівий берег має переможну серію, що дозволила скоротити відставання до одного балу.

Зазначимо, що у протистоянні з Агробізнесом саме Інгулець мав більше шансів на перемогу, але не скористався чудовими можливостями. Так, на старті зустрічі гравець клубу з Петрового Мельничук зі штрафного пробив повз стійку. Потім голкіпер гостей Паламарчук парирував удар Кузьмина. До перерви Сітало мав момент, але захисник суперника Бариляк на лінії воріт у падінні врятував господарів. А у другому таймі голкіпер Попович примудрився витягнути удар Богунова.

Коли ж наприкінці протистоянні Галенков ударом низом несподівано пробив по воротам гостей, це для суперника стало неприємною несподіванкою - 1:0.

Карпати (Львів) - ФСК Маріуполь 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 5 Плакса, 1:1 - 28 Полегенько, 2:1 - 35 Ігор, 3:1 - 53 Підлепенець

Карпати: Кожухар, Мизюк, Бабогло, Саків (Романюк, 54), Полегенько, Рябов (Хромей, 64), Клименко (Чех, 65), Фетько (Картушов, 46), Підлепенець (Шах, 78), Чачуа, Ігор

ФСК Маріуполь: Караващенко, Харжевський, Шушко, Тєрєхов, Фатєєв, Савін (Биковський, 58), Плакса (Малакі, 71), Задоя, Пуди (Мнишенко, 71), Мочевінський (Булгаков, 46), І.Зубков (Батальський, 75)

Попередження: Рябов, 61, Бабогло, 90+2 - Фатєєв, 48, Батальський, 79

ФСК Маріуполь вдався швидкий гол - орендований в Олександрії Плакса із правої ноги запустив м’яч так, що Кожухар дістав його тільки з сітки - 0:1. Втім, ще до перерви команда Мирона Маркевича не лише зрівняла рахунок, а й вийшла вперед.

Спочатку Полегенько відновив рівновагу, а за 7 хвилин бразилець Ігор вдруге засмутив голкіпера маріупольців. У другому таймі матчу Підлепенець збільшив перевагу господарів до 3:1.

Епіцентр (Кам’янець-Подільський) – Вікторія (Суми) 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Чеглов, 1:1 - 36 Мороз, 2:1 - 46 Ліповуз, 3:1 - 57 Кравчук

Епіцентр: Жмурко, Григоращук, Мороз (В.Кристін, 84), С.Кристін, Жмуйда, Ліповуз, Алібеков (Миронюк, 53), Беженар (Глущук, 77), Ляшенко (Климець, 77), Стень (Гринь, 84), Д.Кравчук

Вікторія: Шеліхов, Корохов, Сасовський, Ю.Кравчук, Ульянов, Лебеденко, Долінський (Покотилюк, 60), Шарай (Байдал, 60), Шаврін (Копил, 60), Нич (Євпак, 60), Чеглов (Машталір, 70)

Попередження: Климець, 78, С.Кристін, 84 - Шаврін, 9, Сасовський, 83

Епіцентр, як і Карпати, теж святкував вольову перемогу. Вікторія приїхала на Хмельниччину дати гідний бій, і їй це вдалося. Шарай у падінні проштовхнув м’яча на Чеглова, а той вибіг на воротаря й пробив точнісінько в кут - 0:1. Епіцентр докладав зусиль, щоб відігратися ще до перерви, й зумів це зробити. Мороз поцілив у дальню дев’ятку - 1:1.

На початку другого тайму матчу Ліповуз пробив із відчутним рикошетом від Кравчука - 2:1. Пізніше той же Кравчук у стрибку замкнув ногою простріл партнера - 3:1.

Кудрівка-Нива (Кудрівка-Бузова) - СК Полтава 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Марусич, 1:1 - 53 Тименко (пен.), 2:1 - 55 Рогозинський, 2:2 - 89 Щербак (пен.)

Кудрівка-Нива: Клімов, Мамросенко (Тепляков, 46), Сердюк, Місюра (Ніколишин, 90+4), Гагун, Рогозинський, Гулько (Матвєєв, 71), Нехтій, Чепурненко (Вечурко, 20), Коркішко, Тименко (Кулик, 71)

СК Полтава: Варцаба, Коцюмака, Опанасенко, Ходуля, Бужин, Даниленко (Стрельцов, 73), Копитов, Перебора (Шмигельський, 58), Щербак, Одарюк, Марусич (Вівдич, 58)

Попередження: Матвєєв, 90+5 - Даниленко, 17, Одарюк, 84

Взимку Кудрівка-Нива зазнала значних кадрових змін і нині перебуває у пошуку своєї гри. Навесні команда набрала лише одне очко (нічия з Інгульцем після 1:5 з Лівим берегом). Втім, СК Полтава також грає невдало. Ця зустріч могла принести одній із команд першу перемогу в 2024 році. Та цього не сталося - нічия 2:2. Варто відзначити, що гості зрівняли рахунок уже наприкінці гри - Щербак реалізував пенальті.

Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Лівий берег (Київ) 0:1

Гол: 0:1 - 68 Дедух

Прикарпаття: Кучерук, Попчук (Барчук, 78), Француз, Швець, Шинкаренко, Геник (Тітаєвський, 46), Цюцюра, Соловйов (Романов, 73), Радульський (Сьомка, 46), Стаднік (Рудюк, 64), Хома

Лівий берег: Механів, Астахов, Якимів, Слотюк, Дударенко, Співаков, Дедух, М.Когут (Мисик, 75), Синиця (Литовченко, 85), Войцеховський (Соколов, 75), Сухоручко

Попередження: Тітаєвський, 63, Цюцюра, 88, Хома, 89 - Соколов, 90+2

Лівий берег із початку року грає впевнено. Такий же футбол гравці гостей продемонстрували й на полі стадіону в Івано-франківську. Ще перед перервою Синиця влучив у перекладину. У другому таймі гості продовжували шукати щастя біля воріт суперника, і свого досягли. Дедух прямим ударом з лівого краю закрутив у ближній кут воріт - 1:0.

Безвиграшна серія Прикарпаття налічує вже 3 матчі, а от Лівий берег не знає поразок протягом уже 10 турів. Завдяки 7(!) поспіль перемозі київський клуб скорочує відставання від Інгульця до мінімального. Конкуренція за другу пряму путівку в УПЛ наразі дуже серйозна.

Аналізуючи турнірне становище команд групи "Чемпіонська", зазначимо, що перша трійка значно відірвалась від суперників. Саме вони розіграють між собою медалі та дві прямі путівки до Прем’єр-ліги, хоча Карпати практично зацементували за собою перше місце. Загалом щонайменше 5 команд претендують на плей-оф за право потрапити до УПЛ. Навіть Прикарпаття як клуб, що посідає 10 сходинку й має 27 очок, у боротьбу втрутитися ще може. Франківський колектив навесні вже зіграв проти двох лідерів, тому більшість ключових ігор ще попереду.

Турнірна таблиця

Група “Вибування”

Металург (Запоріжжя) - Нива (Тернопіль) 0:2

Голи: 0:1 - 34 Голуб, 0:2 - 61 Довбецький

Металург: Ніколаєнко, Страдс, Костюченко, Куралех, Ішимський (Кадук, 76), Хуссін, Ковальський, Місанов (Івасюк, 76), Близнюк, Шейн (Омельченко, 70), Юдін

Нива: Ольховий, Бей, Зінь, Мудрий, Климак, Давидов, Дорошенко (Кицун, 90), Голуб, Векленко (Довбецький, 56), Волохатий (Махінка, 90+1), Різник

Попередження: Костюченко, 26, Кадук, 87 - Климак, 73

Металург взимку втратив багатьох лідерів, які залишили команду в пошуках кращих умов праці. Так, три гравці перебралися до Інгульця. Нива теж мала проблеми зі складом.

На матч гості приїхали без кількох своїх лідерів: травмовані Козак, Бороденко, Гатала, Галадей та Демчук, дискваліфікований Хруставка. У першому таймі завдяки голу Голуба тернопільська команда відкрила рахунок. Після перерви Довбецький подвоїв рахунок, а Нива здобула такі потрібні три бали.

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Металіст (Харків) 0:0

Гірник-Спорт: Шухман, Черниш, Мороз, Чібуезе, Шептіцький (Романенко, 64), Одог, Дмитрієв, Гора, Тузенко (Подрезан, 46), Черткоєв (Дудка, 65), Студенко (Нижник, 65)

Металіст: Рибак, Багачанський, Бусько, Гомес, Дігтярь, Ісаєнко, П.Луців (Тепляков, 79), Підручний, Порох, Рязанцев, Синчук

Попередження: Порох, 30

Гірник-Спорт після поразки від Хуста в попередньому турі намагався реабілітуватися. Харківська команда ж спочатку гри діяла обережно, думаючи про збереження "сухості" власних воріт, проте згодом змогла переломити хід гри за рахунок такого компоненту, як контроль м’яча. В гостей була відмінна можливість відкрити рахунок, однак Рязанцев не реалізував вихід тет-а-тет з голкіпером.

Команди активно розпочали другу половину зустрічі, проте в заключній третині поля конструктиву все ж бракувало. Голкіпер Гірник-Спорту Шухман парирував кілька ударів гравців Металіста, й зумів здобути для свого колективу один бал.

Діназ (Вишгород) - Поділля (Хмельницький) 1:1

Голи: 1:0 - 83 Новіков, 1:1 - 90+2 Куліш

Діназ: Потімков, Ярмак, Рудавський, Мартинюк, Волошин, Ткачук, Мораренко, Сейтхалілов, Сергійчук (Паламар, 46), Старенький (Шамич, 71), Кіріченко (Новіков, 81)

Поділля: Непогодов, Сімінін (Гемега, 85), Веремієнко, Цибульник, Пасічник, Корешков, Савчук, Оробець (Каверін, 85), Боженар (Місержи, 46), Куліш, Кобзар

Попередження: Сейтхалілов, 60, Ярмак, 73 - Цибульник, 61, Куліш, 90+2

Діназ та Поділля тривалий час не могли відкрити рахунок. І лише на 83 хвилині господарі вийшли вперед завдяки голу Новікова. Проте гості проявили характер, і в компенсований час зусиллями Куліша рахунок зрівняли.

ФК Чернігів - ФК Хуст 0:2

Голи: 0:1 - 57 Шевчук, 0:2 - 82 Гарнага

Чернігів: Герасименко, Шумило (Школьний, 80), Галстян, Хондак, Осипенко, Бибік, Мироненко (Вольський, 80), Койдан, Ментей, Безгубченко, Федосов

Хуст: Левченко, Павлич, Сираш, Червінський, Приходько (Диянчук, 88), Шевчук, Новіков, Колчін, Станкович, Курилець, Борисенко

Попередження: Федосов, 16, Ментей, 74, Кривобороденко, 85

Вилучення: Хондак, 89

Гравці Хуста продовжили вдалу серію весняних матчів. Після безгольового першого тайму гостям вдалося вийти вперед на 57 хвилині завдяки голу Шевчука. Господарі намагалися відігратися, проте безуспішно. А от Хуст перевагу закріпив. Знову Шевчук був у центрі уваги, проте його удар із-за меж карного майданчика потягнув Герасименко. Втім, у потрібному місці в потрібний час опинився Гарнага, який з близької відстані рахунок подвоїв.

Кремінь (Кременчук) - Буковина (Чернівці) 0:0

Кремінь: Коркодим, Дудник, Аркуша, Паламарчук, Азізов, Панчишин, Савіцький, Обаміна, Галоян, Трофимюк (Куць, 66), Глоба

Буковина: Пономаренко, Бодня, Будняк (Духота, 90), Гончарук (Андрейчук, 68), Дворовенко, Книш, Лопирьонок, Палагнюк (Фарасєєнко, 68), Пець, Солдат, Шалфєєв (Цурупін, 90)

Попередження: Аркуша, 74, Паламарчук, 83 - Бодня, 8, Пець, 37, Книш, 66, Шалфєєв, 79

Кремінь та Буковина не порадували забитими голами. Хоча чернівецький клуб, отримавши взимку фінансове підсилення, і вважався фаворитом протистояння, довести цей статус на практиці гості не змогли. Голкіпер господарів Коркодим не раз демонстрував гарну реакцію, зокрема тоді, коли парирував удари Бодні. В іншому епізоді Палагнюк пробив вище воріт після пасу Гончарука. Гості могли виривати перемогу, проте Бодня з власноруч заробленого штрафного зачепив стійку, а наступний кутовий з близької відстані не зміг втілити в гол Андрейчук.

Турнірна таблиця

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