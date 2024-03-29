Головне
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024
Сьогодні 12:13 3328
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Сьогодні 11:33 3740
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію
Сьогодні 10:42 10211
Російські команди вилетіли на чвертьфінальній стадії PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Сьогодні 10:05 222
Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі
Сьогодні 09:41 2947 1
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання
Вчора 23:08 7745
Епіцентр-Подоляни впевнено переграли Житичі в півфіналі Суперліги
Вчора 21:20 382
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
Вчора 20:21 1291
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Вчора 19:01 2429
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Вчора 18:33 665
Блоги
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Максим Розенко
Сьогодні 15:22 27876
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Максим Розенко
Сьогодні 11:33 3732
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку Андрій Зуєв
Вчора 18:00 408
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024 Максим Салівон
27.03.2024 18:15 2582
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія Максим Салівон
27.03.2024 12:50 3074
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро Ігор Бойко
27.03.2024 08:52 7373 1
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві Максим Салівон
26.03.2024 20:44 716
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії Максим Розенко
26.03.2024 17:36 1167
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20 Максим Салівон
26.03.2024 13:25 794
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки Андрій Зуєв
26.03.2024 12:15 919
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія Максим Салівон
26.03.2024 11:30 2006
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу Соломія Романчук
25.03.2024 19:15 613
Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України
Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України Соломія Романчук
25.03.2024 17:17 583
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024 Максим Салівон
25.03.2024 15:30 1004
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ" Максим Розенко
25.03.2024 13:24 808
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" Максим Розенко
25.03.2024 09:43 2089 1
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України Ігор Бойко
25.03.2024 07:00 1563 2
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського Юрій Шевченко
24.03.2024 19:00 19312
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Максим Розенко
24.03.2024 17:14 2652
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд Андрій Дунець
23.03.2024 23:11 1129
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:45 289
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:54 330
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 10:45 290
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 09:00 305
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 08:40 322

Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій

Матеріал оновлений. Уперше був опублікований у грудні 2020 року.
Сьогодні 15:22 Максим Розенко 27880 0
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій
#Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Боксер-професіонал Сергій Богачук за свій дебютний бій на професійному рингу отримав гонорар у розмірі 70 доларів. Поєдинок відбувся в Лос-Анджелесі 3 лютого 2017 року, суперником українця був американець Мет Мерфі. Богачук нокаутував Мерфі у 2 раунді.

"Мабуть, цей чек на 70 доларів варто взяти в рамочку і зберегти для історії, адже навряд чи хтось мав такий гонорар за свій дебютний бій", - не без іронії розповів Сергій Максиму Розенку під час медіазустрічі в музеї Кличка.

28-річний Богачук на професійному рингу провів 24 бої, в яких здобув 23 перемоги, всі нокаутом. Останній поєдинок  українець провів  22 липня 2023 року в США, де переміг боксера з Гани Патріка Аллоті. У рейтингу авторитетного проєкту Boxrec.com серед українських боксерів незалежно від вагових категорій Сергій посідає 10 місце, поступаючись Олександру Усику, Василю Ломаченку, Артему Далакяну, Сергію Дерев’янченку, Денису Берінчику, Олександру Гвоздику, Арнольду Хегаю. Карену Чухаджану та Ботіржону Ахмедову (народився в Узбекистані, але згідно з даними Boxrec.com має український паспорт). Резиденцією Сергія Богачука є Лос-Анджелес.

У ніч проти 31 березня Богачук позмагається з американцем Браяном Мендосою за звання тимчасового чемпіона світу WBC. 

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги 3127
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію 10211
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя 3740
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання 7745
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 3328
Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації 11496 3
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30343
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10866 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361602 2
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6526 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64705 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29292