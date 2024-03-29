Матеріал оновлений. Уперше був опублікований у грудні 2020 року.

Джерело - Чемпіон.

Боксер-професіонал Сергій Богачук за свій дебютний бій на професійному рингу отримав гонорар у розмірі 70 доларів. Поєдинок відбувся в Лос-Анджелесі 3 лютого 2017 року, суперником українця був американець Мет Мерфі. Богачук нокаутував Мерфі у 2 раунді.

"Мабуть, цей чек на 70 доларів варто взяти в рамочку і зберегти для історії, адже навряд чи хтось мав такий гонорар за свій дебютний бій", - не без іронії розповів Сергій Максиму Розенку під час медіазустрічі в музеї Кличка.

28-річний Богачук на професійному рингу провів 24 бої, в яких здобув 23 перемоги, всі нокаутом. Останній поєдинок українець провів 22 липня 2023 року в США, де переміг боксера з Гани Патріка Аллоті. У рейтингу авторитетного проєкту Boxrec.com серед українських боксерів незалежно від вагових категорій Сергій посідає 10 місце, поступаючись Олександру Усику, Василю Ломаченку, Артему Далакяну, Сергію Дерев’янченку, Денису Берінчику, Олександру Гвоздику, Арнольду Хегаю. Карену Чухаджану та Ботіржону Ахмедову (народився в Узбекистані, але згідно з даними Boxrec.com має український паспорт). Резиденцією Сергія Богачука є Лос-Анджелес.

У ніч проти 31 березня Богачук позмагається з американцем Браяном Мендосою за звання тимчасового чемпіона світу WBC.

Максим Розенко, Чемпіон

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