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"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії

Денис Ситнік 1 квітня 2022 року повинен був очолити ісландський клуб першого дивізіону.
Сьогодні 17:36 Максим Розенко 350 0
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії

Джерело - Чемпіон.

Денис Ситнік став справжнім футбольним пілігримом - за свою ігрову кар’єру виступав за 17 команд. Серед них було чотири ісландських - Вестманнаейяр, Гріндавік, Троттюр та Селфосс, за які українець грав у 2010-2015 роках. Спеціально для Чемпіона Ситнік, який зараз працює тренером в академії київського Динамо, пригадав топісторії з Ісландії, зізнався, що через війну втратив тренерський контракт у цій країні та дав свій прогноз на матч Україна — Ісландія.

— Денисе, з Вестманнаейяром ви двічі вигравали бронзові медалі чемпіонату Ісландії. У збірній Ісландії вже немає жодного гравця, з яким або проти якого ви грали? 

— Є тільки Альфред Фіннбогасон, який зараз виступає за бельгійський Ейпен. Що стосується Вестманнаейяра, то пригадую friendly атмосферу, яку в нас називають мікрокліматом у команді. У нас був найнижчий бюджет серед топкоманд Ісландії. Принаймні так стверджували експерти на місцевому телебаченні. Але це не завадило нам двічі вигравати бронзові медалі, а наш тренер потім очолив національну збірну Ісландії. 

— Скільки легіонер міг заробити в чемпіонаті Ісландії в той час, коли ви там грали? 

— Звісно, там не було захмарних зарплат. Але було багато бонусів. Можна було отримати преміальні за забитий гол, за вихід в основному складі. Можна було заробити до 500 євро за вихід в основному складі. І 2-3 тисячі євро на місяць - це зарплата з преміальними. Плюс надавали житло.   

— 3 топісторії, свідком яких ви були в Ісландії?

— Перша історія, на жаль, буде зі знаком мінус - це місцевий вулкан. Виверження вулкана - це страшно. До речі, й зараз місто, за команду якого я грав, дуже сильно постраждало. Мешканців евакуювали. Критий манеж було зруйновано виверженням. Там з’явилася велика тріщина. Також лава спалила багато домівок. По місту теж з’явилося багато тріщин. 

Друга історія - до Ісландії я ніде не бачив настільки сильного вітру. Пориви вітру могли досягати 140-160 км на годину. Один домашній матч нам довелося грати при такому вітрі. Гравці не могли нормально стояти на ногах. Що вже казати за м’яч. У підсумку прикрий гол ми пропустили від вітру. Вибивали м’яч уперед, але вітер заніс його в ворота. Був дуже важливий матч, який ми програли 0:1. Програли не супернику - вітру. 

— Сподіваюсь, третя історія буде не такою сумною.  

— Наш тренер якось дізнався, що я побоююсь літати. Вирішив розіграти мене. Погода була не дуже - вітер, великі хвилі на воді. Ми летіли на матч на острів на маленьких літаках. Схожих на “кукурудзники”. В літаку був пілот і троє пасажирів. Острів був поруч - 10 хвилин польоту. Тренер щось сказав пілоту і той почав робити панічні рухи, немов втратив керування літаком. Мені здалося, що ми починаємо падати… Було дуже страшно. Коли приземлилися, готовий був цілувати землю. А тренер з пілотом голосно сміялися.   

— Агент вам у той час пропонував піти на курси, отримати тренерський диплом. Теоретично, якби ще під час ігрової кар’єри це зробили, могли б працювати й тренером в Ісландії, чи тренеру там важко отримати роботу? 

— Не важко. Ба більше, в мене вже була домовленість із 1 квітня 2022 року очолити ісландську команду першого дивізіону. З невеличкого містечка на 3000-4000 мешканців. Але 24 лютого почалася повномасштабна війна і контракт довелося анулювали. Тому що вже не мав можливості виїхати за кордон.  

— Який прогноз на матч Україна - Ісландія?

— Україні буде важко. Ісландці мають бойовий характер і будуть заряджені на гру. Прогнозую, що в основний час буде 1:1. Вірю, що Україна виграє - або в додатковий час, або вже в серії пенальті. 

Максим Розенко, Чемпіон

Чемпіон ставить на Україну

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