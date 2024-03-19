Шевченко та Ребров знову разом

Джерело - Чемпіон.

На національну збірну України з футболу чекає чергове випробування, яке стало майже рідним для усіх вітчизняних уболівальників – матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи.

У четвер, 21 березня, українці зійдуться у півфінальному матчі відбору зі збірною Боснії і Герцеговини.

На нас чекає міцний суперник. Балканці ніколи не хапали зірок з неба, але відвертими аутсайдерами також не були. Команда Саво Мілошевича, який напередодні матчів із "синьо-жовтими" встиг наговорити чимало дурні, провалилася у відбірковій групі та отримала шанс на стики за квотою Ліги націй.

Лідеру та найкращому футболісту в історії боснійців Едіну Джеку вже 38, проте в одному матчі футболісти такого рівня здатні на багато. Та центрфорвард турецького Фенербахче, кумиром якого в дитинстві був Андрій Шевченко, щонайменше, забивати вміє та любить.

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Збірна України напередодні гри опинилася в дуже неприємному становищі – через травми.

"Синьо-жовті" вперше за понад 10 років зіграють без свого лідера та ватажка Андрія Ярмоленка, який травмувався ще восени 2023-го, та не встиг повноцінно відновитися до вирішальних матчів. Капітан Динамо відстає усього на 2 голи за показником забитих м'ячів за збірну від свого легендарного тезки Шевченка (48 проти 46). Ярмоленку вже 34 й останнім часом півзахисника замучили травми. Одразу згадується підготовка до домашнього Євро, коли в схожій ситуації був Шевченко. Тож, якщо українська команда все-таки поїде на континентальний форум, ми зможемо отримати дежавю – саме на першості Європи у 2012 році Андрій Шевченко зіграв свій останній матч і забив свій останній гол…

Хоча куди більш серйозною видається відсутність Тараса Степаненка з Шахтаря. Саме від наявності на полі опорника "гірників" планували свої тактичні задуми попередники Реброва. Хто замінить Степаненка, можемо лише припускати. Чи то наддосвідчений Сергій Сидорчук із бельгійського Вастерло, чи то талановитий дебютант з Динамо Володимир Бражко, а, можливо, й дніпрянин Сергій Піхальонок.

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Під питанням участь у грі вінгера Жирони Віктора Циганкова, у якого проблеми зі зв’язками коліна.

Куди приємнішим головним болем для Реброва стане вибір воротаря – найбільш обговорювана тема серед уболівальників. І Анатолій Трубін, і Андрій Лунін, і Георгій Бущан мають постійну ігрову практику та знаходяться в хороших кондиціях. На користь Луніна говорить ім’я команди, основним голкіпером якої він наразі є – Реал Мадрид. Проте вихованець Дніпра не зіграв за національну команду жодного офіційного матчу. Основним воротарем збірної у відборі був Трубін, який виступає за Бенфіку. Тож саме він виглядає найімовірнішим кандидатом на пост №1. Також готовий допомогти збірній київський динамівець Бущан, який був основним на минулому Євро та програв конкуренцію Трубіну лише після того, як отримав травму.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров ще з часів Динамо привчив уболівальників, що здатен змінюватися від матчу до матчу, вміє аналізувати та виправляти свої помилки попередніх ігор.

Є в цьому матчі ще одна історичне відсилання з припискою "легендарне". Тандем Сергія Реброва та Андрія Шевченка як гравців – вочевидь, найкращий в історії вітчизняного футболу. Зараз же славетні українські футболісти знову разом, але в інших ролях: Шевченко - керманич УАФ, Ребров - головний тренер національної команди. До слова, Андрій Шевченко на посаді головного тренера збірної вивів своїх підопічних у фінальну частину Євро (2020) з першої спроби. Для Реброва ж вихід на Євро буде першим, як для гравця, так і для тренера.

Так, збірна України – фаворит матчу, про що красномовно говорять прогнози букмекерів, журналістів і фахівців, але, як відомо, м’яч – круглий.

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Так чи інакше, матч відбудеться, і вболівальники чекають лише на перемогу. Перемогу, яка дозволить зіграти з тріумфатором пари Ісландія – Ізраїль за путівку на Євро-2024. Перемогу, яка так необхідна нам усім у ці важкі часи. Перемогу, яка була так близько у стиках на чемпіонат світу-2022. Перемогу, яка продовжить приємну традицію – вчетверте поспіль зіграти у фінальній частині чемпіонату Європи. Перемогу, яка дасть змогу хоча б ненадовго відірватися від жахів війни та спіймати момент насолоди.

Перемогу, у якій одні з головних ролей зіграють, як і 20 років тому, Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Андрій Твердохліб, Чемпіон

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