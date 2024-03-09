Легка прогулянка клубу Зінченка й успіх кривдника Шахтаря: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,38

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#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Аталанта, #Олександр Зінченко, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Європа невпинно рухається до майбутнього протистояння кращих збірних континенту. Однак спершу треба закінчити з національними клубними першостями. Топ-5 чемпіонатів от-от вийдуть на фінішну пряму. Фокусуємо увагу на чотирьох баталіях в Англії, Італії та Франції. 

Арсенал — Брентфорд. Турнір — АПЛ, дата проведення матчу — 9 березня, час початку — 19:30 (за Києвом)

Те, що зробила атака Арсенала в останніх зустрічах з обороною суперників, не може не викликати повагу. Й жах — у майбутніх опонентів. 21 гол в останніх 4 турах Прем'єр-ліги говорять самі за себе.

Разом з тим, у період із 21 по 27 ігрове коло найсильнішої ліги світу "каноніри" забили 31 раз, а це теж немало. Вдома колектив Мікеля Артети набрав 32 бали. Кращий показник лише в конкурентів у боротьбі за титул: у МС —  34, у Ліверпуля — 35 очок.

А що ж найближчий суперник "гармашів"? З початку нинішнього розіграшу в Брентфорда вже 9 поразок на виїзді. Частіше в АПЛ у гостях програє лише Шеффілд Юнайтед (на 1 поразку більше). 

Господарі забивали не менш як двічі у 7 з попередніх 8 домашніх ігор в АПЛ. Крім того, команда нашого Олександра Зінченка була сильнішою за суперників із різницею не менш як у два голи в 6 із попередніх 8 домашніх матчів в першості Англії. Чому ж тоді вибір на користь гандикапу, а не результативності господарів? Все просто — такий сценарій ліпший за рівнем пропонованого коефіцієнту й виглядає не менш реалістичним.  

Ставка: П1 (фора -1,5) за 1,67

Мілан — Емполі. Серія А, 10 березня, 16:00

В останніх 5 матчах в усіх турнірах Мілан пропустив 7 голів. "Россонері" не відзначаються надійністю захисту, проте на рідній арені за цим показником команда Стефано Піолі в Серії А тримає високу планку (8 пропущених у 13 іграх). З початку нинішнього розіграшу Серії А в Мілана на Сан-Сіро 6 "сухих" ігор і лише один матч із двома пропущеними (від Болоньї). 

В Емполі друга найгірша атака в Серії А. Тосканці поступилися супернику в 5 із попередніх 6 особистих зустрічей у першості Італії. На перебіг подій на полі й загальну результативність, вірогідно, також вплине факт участі самих міланців у ЛЄ. Врешті, варто зазначити, що глядачі бачили не більше 3 голів на дві команди у 7 останніх особистих зустрічах у Мілані в Серії А.

Ставка: П1+ТМ (4,5) за 1,70

Ювентус — Аталанта. Серія А, 10 березня, 19:00

"Синьйора" підходить до протистояння не в найкращому стані. Проте має всі підстави сподіватися на залікові бали. Річ у тім, що на своїй арені Ювентус у цьому сезоні справляє враження в будь-якому разі. Вдома туринці поступилися лише раз (+9=3-1). До всього, Аталанта з "зебрами" грати ще й просто не вміє. Ювентус не поступився бергамаскам за підсумками 36 із 38 попередніх особистих зустрічей у Серії А (+26=10-0). Крім того, "богиня" доволі вразлива на виїзді. Аталанта не виграла у 6 із попередніх 7 гостьових ігор у першості Італії (+1=3-3).

На загальну результативність матчу матимуть вплив кілька факторів. За Ювентус не зіграє дискваліфікований Душан Влахович. Найкращий бомбардир туринців перебрав жовтих карток. Врешті, гості ще й завантажені матчами в Лізі Європи, що теж накладатиметься на дії гравців Аталанти.

Ставка: 1Х+ТМ (3,5) за 1,70 

Марсель — Нант, Ліга 1, 10 березня, 21:45

Керівникам Марселя варто віддати належне. Знайти посеред сезону ідеального кризового менеджера, який дав результат не просто в стислі терміни, а миттєво, дорогого вартує. Посеред тижня Олімпік не помітив чергового суперника, коли пройшовся по Вільярреалу в Лізі Європи. Раніше провансальці зім’яли Шахтар і двох попередніх опонентів у Лізі 1. 

Зазначимо, що Марсель — саме "домашня" команда. Вдома Олімпік не програє вже протягом 12 зустрічей у першості Франції (+7=5-0). Красномовними є й показники останніх особистих зустрічей команд. На "Велодромі" господарі виграли в трьох попередніх поєдинках у Лізі 1, а загалом перемогли у 5 з останніх 7 дуелей команд у чемпіонаті Франції (2 мирові). Та й у цілому Нант не в тій формі, щоб перейти дорогу такому Марселю. "Канарки" поступалися суперникам у 7 з попередніх 10 матчів у Лізі 1.

Ставка: П1 за 1,53

Сумарний коефіцієнт: 7,38

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