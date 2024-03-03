Головне
Харлан завоювала бронзу Кубку світу
Вчора 19:13 3818 1
Калініна поступилася китаянці Ван у півфіналі турніру в США
Сьогодні 00:40 213
Визначилися склади збірної України на змішані естафети в Голменколлені
Сьогодні 00:30 128
Гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:05 357
Сандерленд із Русином зазнав поразки від Норвіча в Чемпіоншипі
Вчора 23:18 138
Засмутив Луніна: Яремчук забив Реалу в матчі Ла Ліги
Вчора 22:58 809
Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90
Вчора 21:56 219
Евертон із Миколенком поступився Вест Гему, Челсі з Мудриком розписав мирову з Брентфордом Ярмолюка: результати матчів АПЛ
Вчора 21:40 478
Дніпро розгромив Кременчук в першому матчі півфінальної серії чемпіонату України
Вчора 21:28 3401
Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1
Вчора 19:48 5388
Блоги
Ігнатенко шедевральним голом на останній хвилині врятував Бордо від поразки в матчі Ліги 2
Ігнатенко шедевральним голом на останній хвилині врятував Бордо від поразки в матчі Ліги 2 Андрій Дунець
Сьогодні 01:50 127
Засмутив Луніна: Яремчук забив Реалу в матчі Ла Ліги
Засмутив Луніна: Яремчук забив Реалу в матчі Ла Ліги Андрій Дунець
Вчора 22:58 806
Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90
Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90 Максим Салівон
Вчора 21:56 219
Каррі подарував свою майку росіянину Хабібу після матчу Голден Стейт в НБА
Каррі подарував свою майку росіянину Хабібу після матчу Голден Стейт в НБА Андрій Дунець
Вчора 15:01 497
Костюк ідеальним укороченим зльоту поставила росіянку в глухий кут на турнірі в Сан-Дієго
Костюк ідеальним укороченим зльоту поставила росіянку в глухий кут на турнірі в Сан-Дієго Андрій Дунець
Вчора 10:51 959
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся Андрій Дунець
01.03.2024 21:35 1396
Знову істерика: росіянина Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю
Знову істерика: росіянина Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю Андрій Дунець
01.03.2024 18:58 32950 8
Повноводний Дніпро-1, потужна Динамо-машина: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,77
Повноводний Дніпро-1, потужна Динамо-машина: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,77 Максим Салівон
01.03.2024 16:10 662
Ретро дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова
Ретро дня: перший офіційний гол в історії збірної України від Сергія Коновалова Андрій Твердохліб
01.03.2024 14:02 2090
10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі
10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі Valeriy Ruchka
01.03.2024 13:07 4724
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
01.03.2024 11:46 157321
Алієв: "Мілевському руку я більше ніколи не подам, багато людей хочуть розбити йому пику"
Алієв: "Мілевському руку я більше ніколи не подам, багато людей хочуть розбити йому пику" Андрій Дунець
29.02.2024 13:24 1772
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Андрій Дунець
29.02.2024 12:35 9296 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації Максим Розенко
29.02.2024 11:11 63254
Джулай: "Як можна Луніна не робити основним у збірній? Як може бути інакше?"
Джулай: "Як можна Луніна не робити основним у збірній? Як може бути інакше?" Андрій Дунець
29.02.2024 07:00 2935 1
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році Андрій Дунець
29.02.2024 00:23 12672
"Це дуже дурний вчинок": Мілевський прокоментував рішення Алієва розповісти про стан його здоров'я
"Це дуже дурний вчинок": Мілевський прокоментував рішення Алієва розповісти про стан його здоров'я Андрій Дунець
28.02.2024 15:21 1161
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли Максим Салівон
28.02.2024 12:17 1317
Син Шевченка забив за Вотфорд U-17 у півфіналі молодіжного Кубку
Син Шевченка забив за Вотфорд U-17 у півфіналі молодіжного Кубку Андрій Дунець
28.02.2024 11:37 920
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії Андрій Дунець
28.02.2024 10:05 1046
Прямі трансляції

Ігнатенко шедевральним голом на останній хвилині врятував Бордо від поразки в матчі Ліги 2

Й ефектно, й ефективно!
Сьогодні 01:50 Андрій Дунець 129 0
Ігнатенко шедевральним голом на останній хвилині врятував Бордо від поразки в матчі Ліги 2
#Бордо, #Чемпіонат Франції, Ліга 2, #Данило Ігнатенко

Джерело - Чемпіон.

Данило Ігнатенко врятував Бордо від поразки в матчі 27-го туру французької Ліги 2 проти Родеза.

На 94-й хвилині гри український півзахисник жирондинців завдав шедеврального обвідного удару по воротах суперника, щойно ввійшовши до штрафного майданчика - 2:2.

Відео

Цей забитий м'яч став першим для Ігнатенка в поточному сезоні й 4-м за жирондинців загалом. Наразі Бордо посідає 13 місце, відстаючи від зони плей-оф за підвищення в класі на 6 очок.

Нагадаємо, в січні Ігнатенко забив у Кубку Франції, допомігши своїй команді пробитись до 1/16 фіналу турніру, однак на цій стадії Бордо поступився Ніцці.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 5388
Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів 5662
Харлан завоювала бронзу Кубку світу Харлан завоювала бронзу Кубку світу 3818 1
Дніпро розгромив Кременчук в першому матчі півфінальної серії чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в першому матчі півфінальної серії чемпіонату України 3401
Українки здобули золото та бронзу на Гран-прі з художньої гімнастики Українки здобули золото та бронзу на Гран-прі з художньої гімнастики 4614
Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону 3997 1
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60002
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69132
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10579 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318506
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5562 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336611 9