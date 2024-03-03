Ігнатенко шедевральним голом на останній хвилині врятував Бордо від поразки в матчі Ліги 2

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Джерело - Чемпіон.

Данило Ігнатенко врятував Бордо від поразки в матчі 27-го туру французької Ліги 2 проти Родеза.

На 94-й хвилині гри український півзахисник жирондинців завдав шедеврального обвідного удару по воротах суперника, щойно ввійшовши до штрафного майданчика - 2:2.

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Цей забитий м'яч став першим для Ігнатенка в поточному сезоні й 4-м за жирондинців загалом. Наразі Бордо посідає 13 місце, відстаючи від зони плей-оф за підвищення в класі на 6 очок.

Нагадаємо, в січні Ігнатенко забив у Кубку Франції, допомігши своїй команді пробитись до 1/16 фіналу турніру, однак на цій стадії Бордо поступився Ніцці.

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