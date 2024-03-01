Джерело - Чемпіон.

1 березня 1972 року народився славетний український футболіст, ексгравець збірної України, київського Динамо та низки інших клубів Сергій Коновалов.

Саме сьогоднішній іменинник є автором першого офіційного гола збірної України. Сталася ця знаменна подія 13 листопада 1994 року в матчі відбіркового турніру Євро-1996 проти збірної Естонії. До слова, у тій грі "синьо-жовті" здобули й свою першу перемогу в офіційних матчах.

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