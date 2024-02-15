5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто

Натомість що варто врахувати перед першим екзаменом на міжнародному рівні в новому році

Джерело - Чемпіон.

Вже сьогодні останній представник України в єврокубках донецький Шахтар спробує потішити вболівальників вдалою грою, а головне — результатом, у протистоянні з Марселем. Французький клуб є серйозною, проте аж ніяк не нездоланною перешкодою для нашої команди. Розповідаємо, чому, через призму авторського погляду на ситуацію.

Український клуб уміє грати на першій весняній стадії Ліги Європи

Коли в попередньому сезоні Шахтарю Ігоря Йовичевича після вильоту з ЛЧ у ЛЄ дістався французький Ренн, у "гірників" вірили хіба що оптимісти. Однак реальність показала, що навіть суттєво оновлений донецький клуб із втратою значної частки свого потенціалу здатен вирішувати серйозні завдання.

Бретонців Шахтар здолав. І вкотре продемонстрував, що відсутність ігрової практики в офіційних матчах у зимову паузу перешкодою для здобуття результату не є. Починаючи з сезону-2009/10, "гірники" не долали першого суперника на весняній стадії другого за рангом єврокубка в чотирьох випадках.

Шахтар зберіг провідних гравців та підсилив склад

Георгій Судаков та Микола Матвієнко. Саме навколо цих двох визначальних у своїх лініях виконавців точилися й будуть точитися розмови щодо потенційних трансферів Шахтаря на "вихід". Однак наразі вже точно ясно — щонайменше до літа обидва в команді залишаться. Як і решта інших футболістів, які роблять погоду в грі колективу.

Ба більше — Шахтар ще й здивував на ринку. Поки президент Динамо чомусь продовжує розповідати, як важко заманити у воюючу Україну якісних легіонерів, "помаранчево-чорні" не втомлюються працювати в напрямку посилення кадрової складової команди. З трійки Лацабідзе, Марлон, Кевін реальною допомогою "гірникам" уже в Гамбурзі може стати останній. 19-річний бразилець має бути більш якісною альтернативою співвітчизникам Егіналдо та Невертону на лівому фланзі атаки.

З Олімпіком працює тренер із сумнівною репутацією

Дженнаро Гаттузо змінив на лаві запасних Марселіно Тораля. Іспанець прийняв клуб у сприятливих умовах. Керівництво не пошкодувало майже 80 мільйонів євро на підсилення команди, а головне — піренейцю дістався налагоджений його попередником Ігорем Тудором механізм, який працював як дорогий якісний годинник. Однак Тораль зі своєю місією не впорався, й уже в кінці вересня команду очолив італієць.

Легенда Мілана в ролі наставника поки не вражає. З дев’яти колективів, які очолював Ріно, лише його роботу з Наполі можна вважати відносно успішною — з ним колишній клуб Марадони виграв Кубок Італії. Не вражають і проміжні результати в Марселі.

Ще 22 мільйони Марсель витратив уже в зимове вікно. Зважаючи на те, що після нового року в Олімпіка лише одна перемога, а в п’яти останніх іграх смаку звитяг колектив не мав, напрошується знову невтішний для Гаттузо висновок.

В Марселя не складається сезон

Олімпік — традиційно один із найсильніших клубів Франції. Перед стартом сезону ігрові потужності Марселя оцінювалися на рівні третьої-шостої команди Ліги 1, у клубі дивилися в майбутнє з прицілом на повторне попадання у найбільш престижний єврокубок. І мали на те реальні підстави.

Однак на практиці до виконання таких завдань команда виявилася не готовою. Вже перший визначальний відрізок Марсель провалив. Грецький Панатінаїкос сенсаційно став нездоланним бар'єром у кваліфікації Ліги чемпіонів, що вже визначило вектор сезону як потенційно невдалий. З часом стало ясно, що й у першості Франції Марсель боротися за єврокубки не в змозі. Чотири перемоги поспіль у кінці листопада-на початку грудня — максимальний показник успішності команди на дистанції. За таких обставин вихід у наступний раунд Ліги Європи в групі, де в суперниках у Марселя були Брайтон та Аякс, стала однією з небагатьох приємних для шанувальників Олімпіка несподіванок.

Французький клуб не вміє грати на виїзді

Так, матч буде зіграний у німецькому Гамбурзі, тож домашнім для Шахтаря стане лише номінально. Однак практика вже більш ніж десяти попередніх років відсутності реальних домашніх матчів для "гірників" показує, що результати команди без фактора свого поля часто не кульгають. Цифри теж обнадійливі. У восьми попередніх домашніх матчах саме в Лізі Європи український клуб поступився лише раз (п’ять перемог та дві нічиї).

Не менш важливими в контексті дуелі є показники Олімпіка. Провансальці здобули лише одну перемогу в основний час в 11 попередніх виїзних зустрічах у ЛЄ (чотири нічиї та шість поразок). Не кращим чином Марсель провів і останні ігри поза своїм полем — та ж таки одна вікторія (три поразки). Виглядає так, що невміння грати в гостях — хронічна проблема, яка переслідує команду. В Марселя 17-й(!) показник успішності виїзних матчів у Лізі 1 — лише сім очок у десяти іграх.

Максим Салівон, Чемпіон

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