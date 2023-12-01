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Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan

Сьогодні 16:09 Максим Розенко 4727 0
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan

Джерело - Чемпіон.

Днями разом із Владиславою Розенко відвідали матч хокейного клубу Glasgow Clan, який виступає в Елітній хокейній лізі (EIHL). В EIHL беруть участь 10 команд із Великої Британії: три з Шотландії (Glasgow Clan, Fife Flyers, Dundee Stars), одна з Північної Ірландії (Belfast Giants, який виграв три останні першості), одна з Вельсу (Cardiff Devils, двічі вигравала регулярну першість до Belfast Giants та конкурує з ними) та 5 англійських команд (Coventry Blaze, Guilford Flames, Manchester Storm, Nottingham Panthers, Sheffield Steelers). Ліга була заснована у 2003 році. Команди змагають в регулярній першості, плей-оф та Кубку Виклику (Challenge Cup). 

Glasgow Clan було засновано у 2010-му. В минулому сезоні команда в регулярній першості фінішувала восьмою. У плей-оф на стадії чвертьфіналу програла Belfast Giants, який виграв і регулярну першість, і плей-оф, і Кубок Виклику. В сезоні-2021/22 Glasgow Clan посів шосте місце в регулярній першості, в сезоні-2019/20 - сьоме, у 2018/19 - четверте, у 2017/18 - дев’яте, у 2016/17 - п'яте. Свої домашні матчі команда проводить на Braehead Arena яка розташована у торгово-розважальному центрі з видом на річку Клайд та вміщує 3500 глядачів.

Ми з Владою акредитувалися на матч Кубка Виклику між Glasgow Clan та Fife Flyers. Зараз у межах Challenge Cup команди розбиті на підгрупи за територіальним принципом - у групі А виступають шотландські Glasgow Clan, Fife Flyers, Dundee Stars та чинний переможець Belfast Giants з Північної Ірландії. 

Перше, що здивувало на арені - святкова атмосфера. На грі були присутні 3 492 вболівальники (!). Повні трибуни, дуже багато молоді та дітей. Молодий батько на трибуні дбайливо ніс на руках 6-місячну дитину, яка спала. Ще один тато (трохи старший) вів на спеціальних підтяжках дитину віком близько одного року - малеча робить тільки свої перші самостійні кроки в житті й це відбувається під час хокейних матчів.

Більша частина представників Purple Army, як називають фанів Glasgow Clan за їх фіолетові кольори, одягнені в джерсі - ігрові майки клубу. Репліка коштує 25 фунтів (1175 грн) і продається у клубному фан-шопі. Але є й ексклюзивна річ - оригінальні ігрові джерсі вартістю від 200 до 400 фунтів (9400 - 18 800 грн). На сайті фан-шопа доступні джерсі 10 гравців Glasgow Clan. Продаж форми проходить за концепцією Own&Loan і означає, що покупець стає власником майки гравця, яка буде передана в оренду клубу та гравцеві на сезон-2023/24. Пакет коштує від 200 фунтів і включає запрошення на урочистий вечір передачі, де покупець  представить гравця зі своєю футболкою на сезон. А після відбудеться церемонія повернення, де гравець поверне покупцю його форму. На подію запрошуються всі власники пакетів "Own&Loan - Власний і позичений", на захід можна потрапити виключно за запрошеннями.

Заслуговує уваги й пакет Mascot Package 2023/24 вартістю 100 фунтів (4700 грн), за умовами якого дитина може стати героєм Clan на один день - вийти на ковзанах, щоб почати гру команди. Як талісман дитина отримує листа від тренера, який вітає її в команді, екскурсію по роздягальні, а також можливість узяти участь у розминці команди (за умови наявності відповідного спорядження). Як талісман учасник виходить на лід для початку гри та має можливість сфотографуватися з улюбленим гравцем. Пакет також включає 1 дитячий та 1 дорослий квитки. Пакет, нагадаю, коштує 100 фунтів і розподілятиметься в порядку живої черги. Можна додати футболку-талісман для гри, яку потрібно замовити за 6 тижнів (коштує додатково 50 фунтів). 

Під час матчу у фойє Braehead Arena продається багато іншої сувенірної атрибутики, працює фуд-корт та Clan Bar. Також можна придбати лотерейний білет вартістю 1 фунт (можна купувати необмежену кількість білетів). Половина призового фонду дістається переможцю. На Glasgow Clan - Fife Flyers було продано 2856 лотерейних білетів. Переможець лотереї Робін Гудолл забрав додому 1428 фунтів (67 116 грн). 

На квитках, які нам надіслав Glasgow Clan, побачив цікаве обмеження у правилах користування: Football colours are strictly prohibited (Футбольні кольори суворо заборонені). Тож на Braehead Arena не побачиш кольорів найпопулярніших шотландських футбольних клубів - Селтіка або Рейнджерс. Only Glasgow Clan, only Purple Army!

Ціна квитків на матч складає 24 фунти в категорії Gold (центральні місця), 21 фунт за категорію Silver та 18 - за Bronze. На квитки категорії Silver та Bronze є знижки. Фани, старші за 60 років, та особи з обмеженими фізичними можливостями можуть придбати квитки Silver по 18 фунтів, студенти - по 16, підлітки - по 14, дитячі квитки коштують по 12 фунтів. Bronze для цих же категорій фанів - на два фунти дешевше. Абонемент на сезон (27 домашніх матчів EIHL) дозволяє заощадити 10 відсотків на вартості квитків.

І трохи про матч. Clasgow Clan упевнено переміг 4:0. Чудова атмосфера, арена святкувала (за виключенням двох гостьових трибун, на яких розмістилися фани Fife Flyers). У того, хто не зміг потрапити на матч, була можливість подивитися його у прямій трансляції на сайті за 12,50 фунтів. Хокей у Великій Британії - третій за популярністю вид спорту після футболу та регбі. Але, здається, українському клубному футболу після нашої перемоги над країною 404 можна буде перейняти досвід Glasgow Clan та EIHL у залученні аудиторії. Вивчати ж його краще вже зараз. Детальніше про інші маркетингові інструменти від Glasgow Clan та спортивну частину в діяльності клубу напишу в наступних матеріалах. 

Максим Розенко, Чемпіон

Фото: Carol Ann Jardine and AlGooldPhoto

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