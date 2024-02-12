В Індонезії футболіст зазнав смертельного удару блискавки під час матчу

Трагедія на футбольному полі...

Джерело - Чемпіон.

30-річний гравець індонезійського клубу "Персікас Субанг" загинув унаслідок влучання блискавки.

Трагічний епізод стався просто під час товариського матчу.

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During a football match held at Siliwangi Stadium in Indonesia yesterday, a violent lightning strike struck one of the players. The lightning bolt was so strong that the player died instantly, may God have mercy on him. pic.twitter.com/iEDoPDiq8Z — Khaled (@Khaled56479679) February 11, 2024

Як повідомляє місцевий телеканал ASTV, чоловіка після удару негайно госпіталізували, але він помер у лікарні.

Також повідомляється, що це не перший випадок, коли в поле стадіону "Сіліванги" вдаряє блискавка.

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