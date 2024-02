В Індонезії футболіст зазнав смертельного удару блискавки під час матчу

30-річний гравець індонезійського клубу "Персікас Субанг" загинув унаслідок влучання блискавки.

Трагічний епізод стався просто під час товариського матчу.

During a football match held at Siliwangi Stadium in Indonesia yesterday, a violent lightning strike struck one of the players. The lightning bolt was so strong that the player died instantly, may God have mercy on him. pic.twitter.com/iEDoPDiq8Z