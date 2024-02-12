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В Індонезії футболіст зазнав смертельного удару блискавки під час матчу

Трагедія на футбольному полі...
Сьогодні 00:52 Андрій Дунець 320 0
В Індонезії футболіст зазнав смертельного удару блискавки під час матчу

Джерело - Чемпіон.

30-річний гравець індонезійського клубу "Персікас Субанг" загинув унаслідок влучання блискавки.

Трагічний епізод стався просто під час товариського матчу.

Відео

Як повідомляє місцевий телеканал ASTV, чоловіка після удару негайно госпіталізували, але він помер у лікарні.

Також повідомляється, що це не перший випадок, коли в поле стадіону "Сіліванги" вдаряє блискавка.

На Полтавщині від влучання блискавки загинув 16-річний каноїст

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