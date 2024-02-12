13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті

Джерело - Чемпіон.

12 лютого 2011 року другий бомбардир в історії збірної Англії Вейн Руні відзначився, можливо, найяскравішим голом у своїй кар'єрі.

У манчестерському дербі в межах 27-го туру АПЛ нападник Юнайтед забив переможний м'яч на 78-й хвилині. Після навісу Нані Вейн потужним ударом через себе забив м'яч у сітку воріт Джо Гарта.

Додамо, що Руні 11 разів відзначався в манчестерських дербі. Це абсолютний рекорд в історії протистоянь цих команд.

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