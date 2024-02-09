Головне
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй
Сьогодні 14:15 217
Українські спортсмени підписали лист Макрону з проханням не допускати до Олімпіади росіян
Сьогодні 14:05 115
Роналду - найвисокооплачуваніший спортсмен світу у 2023 році
Сьогодні 13:45 440
Україна здобула чергову ліцензію на Олімпіаду-2024
Сьогодні 12:40 217
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту
Сьогодні 12:26 177630 8
Хейні та Гарсія проведуть бій наприкінці квітня
Сьогодні 12:20 250
Світоліна відновила тренування після пошкодження
Сьогодні 11:40 383
Руан сенсаційно вибив Монако в 1/8 Кубка Франції
Сьогодні 09:50 357
Лопес переміг Ортіса та захистив титул WBO у першій напівсередній
Сьогодні 08:50 414
Бенфіка з Трубіним переграла Візелу в Кубку Португалії
Сьогодні 08:40 532
Блоги
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:26 177628 8
Поворознюк: "Лунін – розпіарений чувак, краще б він пішов до іншої команди"
Поворознюк: "Лунін – розпіарений чувак, краще б він пішов до іншої команди" Андрій Дунець
Сьогодні 08:26 1040 1
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Максим Розенко
Вчора 08:30 3061
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ Максим Розенко
Вчора 08:00 2472
Усик виконав ідеальний пенальті на тренуванні Полісся
Усик виконав ідеальний пенальті на тренуванні Полісся Андрій Дунець
07.02.2024 13:15 607
17-річний український воротар дебютував за Реал
17-річний український воротар дебютував за Реал Андрій Дунець
07.02.2024 12:45 1616
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу Андрій Дунець
05.02.2024 14:00 1841 1
Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі
Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі Андрій Дунець
05.02.2024 13:08 2505
"Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку
"Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку Андрій Дунець
04.02.2024 09:14 5502 2
Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі
Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі Андрій Дунець
03.02.2024 16:04 2170
ВІДЕО. Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити
ВІДЕО. Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити Андрій Твердохліб
03.02.2024 12:26 25474
Що робити Усику: чекати на одужання Тайсона Ф'юрі чи вийти на бій із Хрговичем
Що робити Усику: чекати на одужання Тайсона Ф'юрі чи вийти на бій із Хрговичем Максим Розенко
03.02.2024 11:30 1387
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
03.02.2024 11:22 154361
Суперсейв Луніна допоміг Довбику залишитись на 1-му місці в перегонах бомбардирів Ла Ліги
Суперсейв Луніна допоміг Довбику залишитись на 1-му місці в перегонах бомбардирів Ла Ліги Андрій Дунець
02.02.2024 15:13 3185
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Максим Розенко
02.02.2024 13:21 74748 1
Алієв витер ноги об російський прапор у лазні: видалене відео
Алієв витер ноги об російський прапор у лазні: видалене відео 🔥🔥🔥
02.02.2024 13:12 987
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Максим Розенко
02.02.2024 13:09 7980 1
Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ
Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ Андрій Дунець
01.02.2024 08:43 3721
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ Андрій Дунець
31.01.2024 09:42 3484
Трубін пропустив прикрий м'яч поміж ніг у матчі з аутсайдером чемпіонату Португалії
Трубін пропустив прикрий м'яч поміж ніг у матчі з аутсайдером чемпіонату Португалії Андрій Дунець
30.01.2024 11:33 1011
Прямі трансляції

"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту

Сьогодні 12:26 Андрій Твердохліб 177630 8
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту

Джерело - Чемпіон.

9 лютого - пам'ятний день для українського спорту на Олімпійських іграх.

День в історії - 9 лютого

1998 рік, Нагано (Японія)

  • На Олімпійських іграх у японському Нагано Олена Петрова виборола срібну медаль в Індивідуальній гонці на 15 км. На той момент - це була лише третя медаль незалежної України на Зимових Олімпіадах.

Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю

2014 рік, Сочі (Росія)

  • Також у цей день, через 16 років, на біатлонному стадіоні в російському Сочі Віта Семеренко здобула бронзову нагороду в спринті на 7,5 км. Ця історія отримала продовження через кілька років. Одразу в росіянки Вілухіної, яка у спринті фінішувала другою, відібрали срібну медаль через масові маніпуляції росії з допінгом, та віддали Семеренко. Але росіянка звернулася в CAS (спортивний арбітражний суд - ред.). Найвища інстація повернула "срібло" росіянці, а Віті повернулася здобута на трасі "бронза".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились суперники збірної України у Лізі націй Визначились суперники збірної України у Лізі націй 1467
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 37390
Поворознюк: "Лунін – розпіарений чувак, краще б він пішов до іншої команди" Поворознюк: "Лунін – розпіарений чувак, краще б він пішов до іншої команди" 1040 1
Ребров оцінив жеребкування Ліги націй Ребров оцінив жеребкування Ліги націй 1258
Міжнародна рада футболу введе сині картки Міжнародна рада футболу введе сині картки 906
Клімас: Ломаченко переміг Лопеса і Хейні Клімас: Ломаченко переміг Лопеса і Хейні 1143
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21048
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68343
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 58757
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12387
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10676
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47629