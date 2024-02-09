"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту

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9 лютого - пам'ятний день для українського спорту на Олімпійських іграх.

День в історії - 9 лютого

1998 рік, Нагано (Японія)

На Олімпійських іграх у японському Нагано Олена Петрова виборола срібну медаль в Індивідуальній гонці на 15 км. На той момент - це була лише третя медаль незалежної України на Зимових Олімпіадах.

Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю

2014 рік, Сочі (Росія)

Також у цей день, через 16 років, на біатлонному стадіоні в російському Сочі Віта Семеренко здобула бронзову нагороду в спринті на 7,5 км. Ця історія отримала продовження через кілька років. Одразу в росіянки Вілухіної, яка у спринті фінішувала другою, відібрали срібну медаль через масові маніпуляції росії з допінгом, та віддали Семеренко. Але росіянка звернулася в CAS (спортивний арбітражний суд - ред.). Найвища інстація повернула "срібло" росіянці, а Віті повернулася здобута на трасі "бронза".

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