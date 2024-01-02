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Перший пішов: Яремчук забив свій дебютний гол у Ла Лізі

Швидкий м'яч після потужного удару!
Вчора 23:02 Андрій Дунець 603 0
Перший пішов: Яремчук забив свій дебютний гол у Ла Лізі
#Валенсія, #Вільярреал, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук відкрив лік своїм голам за Валенсію у чемпіонаті Іспанії в матчі 19-го туру проти Вільярреала.

На 4-й хвилині український нападник чудово відкрився під пас від Хосе Ґая і в один дотик потужно розстріляв воротаря суперників - 1:0.

Відео

Нагадаємо, свій найперший м'яч за Валенсію у всіх турнірах Яремчук провів іще на початку грудня в поєдинку Кубка Іспанії.

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