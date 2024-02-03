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ВІДЕО. Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити

Сьогодні 12:26 Андрій Твердохліб 18130 0
ВІДЕО. Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити

Джерело - Чемпіон.

3 лютого свій день народження святкує колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв, який нині знаходиться в лавах Збройних сил України.

Згадуємо його знаменитий гол із 40 метрів на молодіжному Євро-2006 у ворота збірної Туреччини. Як зазначив сам футболіст, той м'яч є найкращим у його кар'єрі, але повторити його дуже важко - майже неможливо.

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